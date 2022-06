ICR Intelligent Document Reading de Adocum Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 16:52 h (CET)

La nueva tecnología ICR Intelligent Document Reading se basa en el procesamiento de imágenes, la cual, permite detectar, extraer y clasificar la información de documentos escaneados o fotografiados, agilizando el proceso de transcripción, y reduciendo los errores con Inteligencia Artificial a través de un sistema automatizado. La plataforma inteligente Adocum ha sido desarrollada con esta nueva tecnología.

Esta automatización es capaz de procesar grandes volúmenes de facturas de proveedores, y extraer los datos contables, que posteriormente son exportados al ERP o programa contable que el cliente utilice.

Al automatizar la gestión contable con la plataforma se garantiza rapidez y organización, reduciendo de manera notable, los tiempos de administración, y por tanto, costes de personal.

Las ventajas de automatizar y organizar facturas con Adocum La plataforma Adocum utiliza la tecnología ICR con el objetivo de aumentar la productividad en una empresa y facilitar el trabajo de organizar las facturas. Este sistema extrae los datos contables, en unos minutos, para que pueda ser usada en el programa contable que utilice el cliente de manera interna. Todo el proceso de recopilar la información se realiza de manera automática y se almacena en un espacio en la nube en Adocum. La inteligencia artificial y el machine learning que utiliza la plataforma reconoce con facilidad cualquier tipo de datos en un documento y evita los errores cometidos por los OCR. Además, su sistema de almacenamiento permite que el cliente pueda acceder a buscar cualquier información en la nube sin importar la antigüedad.

A diferencia de otras compañías, Adocum utiliza la tecnología actualizada de ICR Intelligent Document Reading que permite un reconocimiento más rápido, una gestión sencilla y no presenta errores como su antecesor OCR.

Modernizar una empresa con un buen software Por ley, todas las empresas deben tener al día documentación relevante y delicada como la contable. La manera tradicional de revisar documento por documento toma más tiempo del esperado y un empleado no podrá realizar otra actividad por mínima que parezca. Por tal razón, Adocum es un buen aliado para las empresas al permitir el acceso a este tipo de información en cualquier lugar y momento, mejorando así la productividad de una organización al implementar alternativas innovadoras en el departamento financiero. Las empresas no deben temer a modernizar sistemas que, con una inversión anual ayudan a mejorar sus departamentos y la productividad.

Adocum es una de las plataformas con mayor impacto de España en cuanto a digitalización de facturas de proveedores y pedidos que permite en minutos contabilizar miles de facturas, reducir costes de gestión, ubicar con el motor de inteligencia artificial archivos específicos y brindar una interfaz de usuario sencilla e intuitiva. Esto se debe a que cuenta con el respaldo de un equipo de ingenieros informáticos y analista de datos expertos en Big Data que han desarrollado un sistema capaz de adaptarse a cualquier empresa.



