Aumentar el ratio de productividad de los mediadores de seguros gracias al Método MAIO

Los agentes y corredores de seguros se han visto en la necesidad de adaptarse al modelo de negocio actual, marcado por la utilización de recursos tecnológicos.

Con el Método MAIO (Mediador All In One), el corredor de seguros y el agente tienen la oportunidad de mejorar su rendimiento en el ámbito profesional, mediante cursos de formación continua dirigidos por el especialista Rafael Bonilla. De esta manera, los alumnos pueden dominar una estrategia de 4 pasos, perfectamente funcional, que sirve para aumentar las comisiones y la fidelización de los clientes.

De qué manera aumenta el Método MAIO el ratio de productividad de los corredores de seguros Las personas que acceden a la masterclass del Método MAIO tienen grandes posibilidades de aumentar el ratio de productividad de su empresa de mediación hasta el doble. Esta estrategia ayuda a ganar autoridad y reconocimiento en el sector.

En consecuencia, se incrementan las posibilidades de construir un futuro empresarial mejor, que implique más comisiones y menor tiempo de trabajo, para destinarlo a otras actividades. Al aplicar un sistema de marketing híbrido, que combina estrategias online con recursos del mundo offline, se genera un flujo constante de nuevos clientes.

A diferencia de otras estrategias, el Método MAIO no se concentra en el número de ventas o la atracción de nuevos clientes, sino que trabaja en la búsqueda de los clientes correctos. Como resultado, se atrae un público de calidad, que asegura el rendimiento de la empresa.

¿Cuáles son los retos que encuentran los corredores y agentes de seguros en la actualidad? Según señala Rafael Bonilla, uno de los graves problemas es que hoy en día no existen formaciones para mediadores de seguros que garanticen la implementación de lo aprendido. Principalmente, se debe a que los profesionales pierden la motivación con el transcurso de los días, ya que es común ser absorbidos por las distintas actividades que se realizan diariamente.

En este sentido, el taller presencial de 3 días del Método MAIO para mediadores de seguros permite acceder a contenidos 100 % prácticos, que resultan fáciles de implementar en el día a día. Además, el equipo brinda un acompañamiento completo durante la fase posterior al taller, ya que es importante contar con la asesoría de especialistas para marcar la diferencia.

La experiencia de Rafael Bonilla en el sector de los seguros, donde es reconocido a nivel nacional, es una garantía para que las personas apuesten por sus cursos. En definitiva, esta estrategia en 360° permite dominar los conceptos de la nueva venta híbrida que hoy en día son requeridos para marcar la diferencia y que el cliente comprenda la importancia de estar bien protegido por un mediador de seguros Top Pro.