El papel de la administración española en la revolución tecnológica, por Mindhead Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 16:26 h (CET)

La economía global enfrenta cambios, según los expertos, y las naciones deben estar preparadas para la evolución del mercado. Por un lado, España pasa por una etapa de inflación que ya ha causado un fuerte impacto en otros territorios. Sumado a esto, la revolución tecnológica está transformando muchos sectores productivos. Con estos factores sobre la mesa, la administración española debe fijar alternativas que sean lucrativas, sin impacto negativo en la economía.

Ante este nuevo reto, Mindhead puede asesorar a los ciudadanos en cuanto a sus finanzas y brindar soluciones que mejoren su situación económica. Contar con los servicios de una consultoría estratégica es clave en una situación de cambio como esta.

¿La administración española está lista para la revolución tecnológica? La inflación ha tenido un gran impacto en la economía global, y en España no ha sido distinto. Entra otros aspectos, la inflación aumenta el coste de la materia prima, y esto repercute tanto en las ganancias como en la rentabilidad de las empresas. Por otro lado, la Unión Europea no trabaja con componentes tecnológicos. En un momento clave de la digitalización, el encarecimiento de estos productos es un problema. Tal como destacó Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, esta situación evidencia la necesidad de invertir en una estrategia tecnológica propia.

Actualmente, la Unión Europea afronta la reactivación de la economía global. Este proceso, aunque ha encarecido las materias primas, ha abierto la puerta a nuevas opciones de inversión. Los gobiernos europeos contemplan la posibilidad de involucrarse en el mercado tecnológico con semiconductores, para depender menos de industrias como la de Corea del Sur y Taiwán. De momento, sin una industria propia fortalecida, la administración española lo tiene difícil para suplir las necesidades de la revolución tecnológica.

Mindhead, un gran aliado para los nuevos mercados La propuesta de Paolo Gentiloni de apostar por los semiconductores responde a la necesidad de una industria competitiva en la que Europa puede involucrarse sin problemas. Para adentrarse en estos mercados, sin embargo, son necesarios los conocimientos de expertos en finanzas e inversiones. Mindhead ofrece a entidades de todo tipo sus servicios de asesoramiento para invertir en diferentes áreas, entre ellas la tecnológica. Esta consultoría crea estructuras de capital sólido, garantizando la recuperación de otras empresas y los mejores escenarios de inversión.

La empresa se destaca como consultora estratégica basada en los principios de aceleración, crecimiento y beneficio. A su vez, es un observatorio de búsqueda de recursos en la financiación tanto pública como privada. Con más de 25 años en el mercado, Mindhead cuenta con un equipo de expertos en finanzas, capaces de brindar apoyo a cualquier tipo de proyecto. Sus labores de asesoramiento, que se pueden contratar a través de su página web, incluyen una guía sobre cómo y dónde invertir, y un acompañamiento durante la consolidación del proyecto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.