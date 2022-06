Fetico reelige por amplia mayoría su Ejecutiva federal, Comité nacional y comités territoriales Comunicae

miércoles, 15 de junio de 2022, 16:46 h (CET) Durante ayer y hoy, el evento se celebra en el Palacio de Congresos de IFEMA (Madrid) con más de 1.300 asistentes, entre ellos, representantes de las confederaciones territoriales de todo el país. En palabras de Antonio Pérez, secretario general de Fetico: "Tras crecer un 32,94% en número de delegados, somos el sindicato con mayor crecimiento orgánico de toda España y vamos a seguir creciendo" La Confederación sindical independiente Fetico ha celebrado su primera jornada del X Congreso en el Palacio de Congresos de IFEMA, en Madrid, durante la que ha tenido lugar la votación para elegir la Ejecutiva federal, Comité nacional y cada uno de los comités territoriales.

Con cerca de un millar de miembros del sindicato llegados de todos los rincones de España, los actuales miembros de las distintas ejecutivas han sido reelegidos por una amplísima mayoría. En la elección de la Ejecutiva federal, las votaciones han sido 932 a favor y apenas 14 votos en contra. Una unanimidad que se ha repetido en el resto de votaciones.

Entre lo más destacado de la nueva Ejecutiva que sale de este X Congreso, destaca la inclusión de una nueva figura, la de responsables de Sector, para atender las necesidades de cuatro de los sectores clave para Fetico, como son Hostelería, Supermercados, Comercio generalista, e Industria y Logística; así como una nueva área de Formación, “nuestro gran reto interno”, en palabras de Antonio Pérez, secretario general de Fetico, reelegido en este Congreso.

Como ha anunciado Antonio tras las votaciones: “Vamos a seguir creciendo en los próximos años, es inevitable y es una gran noticia para todos. Pero queremos crecer siempre con nuestros valores, que son la cohesión y la igualdad, y no vamos a traicionarlos”.

Según las cifras que han dado los vicesecretarios de Fetico Charo Torres y Miguel Amaya, el crecimiento de delegados del sindicato ha sido del 32,94%, lo que significa que es el que ha contado con mayor crecimiento orgánico de toda España, y le consolida como el primer sindicato independiente del sector privado en España. Además, han destacado la importancia de las votaciones internas, el crecimiento de delegados sindicales en toda España y los 47 convenios colectivos en los que han participado en los últimos meses, en empresas de 13 sectores de actividad.

Como retos para los próximos meses, Antonio Pérez ha destacado el aumentar la capilaridad fuera de las grandes ciudades, una mayor atención a jubilados, prejubilados y desempleados, así como un mayor crecimiento en áreas como la tecnología, la consultoría o las comunicaciones.

En esta primera jornada, además de contar con los discursos de los principales responsables del sindicato Fetico, se ha entregado el Premio Aequalitas a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y se ha llevado a cabo la firma de apertura de Fetico en Portugal.

Una segunda jornada repleta de actividades

Durante la jornada de hoy, 15 de junio, se llevarán a cabo distintos momentos que convierten a este X Congreso de Fetico en un evento único. El acto de apertura contará con la presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; se presentará la campaña solidaria en favor de Ucrania a través de Cruz Roja, con la colaboración del grupo Nacha Pop, que actuará durante el evento; la Fetico Talks correrá a cargo de Margarita Álvarez, fundadora de Working for Happiness; se celebrará una mesa redonda sobre Tendencias legales y relaciones laborales, con la participación de Juan Pablo Riesgo, Manuel Pimentel, Valeriano Gómez e Íñigo Sagardoy; además de la intervención del secretario general de Fetico, Antonio Pérez.

