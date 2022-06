Definir consumidores diversos permite innovar a las marcas, según Mediapost Comunicae

miércoles, 15 de junio de 2022, 17:06 h (CET) Esta es una de las conclusiones de la undécima edición de los "Desayunos ODS" de Mediapost, que se ha celebrado hoy bajo el título ‘Los estereotipos sobre la discapacidad intelectual y cómo desmontarlos" Bajo el título ‘Los estereotipos sobre la discapacidad intelectual y cómo desmontarlos’, se ha celebrado el undécimo desayuno ODS organizado por Mediapost, en su compromiso por la sostenibilidad y los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 marcada por la ONU. En esta ocasión, el desayuno ha hecho alusión al “ODS10: Reducción de las Desigualdades”.

En esta ocasión, han participado Isabel Guirao, co-fundadora y directora de la asociación A toda Vela y orientadora escolar de la Junta de Andalucía; y Mónica Mir, miembro de la Junta Directiva de la asociación A toda Vela, co-fundadora de la Fundación Distintos y de la Consultoría de Marketing Inclusivo y social bajo el mismo nombre, quiénes han debatido acerca de la inclusión de personas con discapacidad intelectual en diferentes ámbitos como es el familiar, el laboral y el de ocio.

Ana Góngora, directora general de Mediapost, ha moderado este desayuno destacando que los desayunos ODS, “son una iniciativa de Mediapost que pretende difundir mensajes importantes que contribuyan a la agenda 2030 desde el lado empresarial”. En esta ocasión, ha puesto de manifiesto la importancia de recorrer este camino de la inclusión como una oportunidad para que las empresas y la sociedad sean capaces de transmitir verdaderos valores.

A continuación, ha intervenido, la co-fundadora de la Fundación Distintos, Mónica Mir quién ha destacado que “tener estereotipos no es bueno ni malo, el nacer en una sociedad, aprender de tu entorno, de lo que lees y ves en los medios, todo esto va haciendo que interioricemos estereotipos, pero hay que tener en cuenta que la publicidad y el marketing también puede contribuir a perpetuar o a derrumbarlos”.

Por su parte, la directora de la asociación A toda Vela, Isabel Guirao, ha puesto de manifiesto la importancia de que “los entornos inclusivos facilitan la vida. Tenemos que simplificar las cosas, hacerlo todo más sencillo para que las personas con dificultad intelectual se sientan totalmente integrados”

Durante el debate, ambas invitadas han afirmado que el contexto cambia la visión sobre la discapacidad. Mir ha recordado que “en el año 2006, Naciones Unidas publicó la Declaración por los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyendo un nuevo elemento en la definición: la desconexión entre las capacidades o las características de las personas con el entorno laboral o social en el que se desenvuelve. Cuando estas características del entorno no encajan con la persona es cuando se produce esa desconexión y, por tanto, la discapacidad”. En este sentido, Guirao ha afirmado que las empresas deben ver la inclusión como una oportunidad, no como una barrera

Por último, antes de concluir este desayuno se ha puesto de relieve la importancia de que las marcas y empresas no piensen en consumidores homogéneos, que no suelen tener representación, sino en la definición de consumidores diversos, en todos los sentidos, como una vía que puede impactar positivamente en la innovación. De este modo, las empresas lograrán un doble objetivo: conseguir que los consumidores con discapacidad simpaticen con la marca, pero también su entorno y los consumidores, en general, que podrán en valor a una marca que, apuesta por el respeto, la sensibilidad, la inclusión y la solidaridad. En definitiva, que se vincula emocionalmente con el público.

