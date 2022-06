Las ventajas de una atención al cliente personalizada en OROC

En el contexto actual, en el que la automatización y la robotización han avanzado de forma inédita, conseguir una empresa que atienda a sus clientes de manera personal puede ser considerado un lujo. En este sentido, la empresa de telefonía móvil e internet OROC destaca por ofrecer una atención personalizada a cada cliente.

La compañía dispone de un equipo de operadores que ofrecen un trato humano para que todos los usuarios puedan encontrar la mejor solución a las necesidades de telefonía móvil y fibra que planteen. Y es que, a día de hoy, contar con un servicio de atención al cliente de persona a persona no es muy habitual en otras compañías de telecomunicaciones.

Sin embargo, en OROC el hecho de ser atendido por una persona se ha convertido en un valor diferencial de la compañía respecto a otras operadoras de telefonía móvil. En cualquiera de los canales de contacto, atienden asesores de carne y hueso. De forma sencilla y transparente, la compañía sostiene un horario de atención al cliente de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Las personas quieren sentirse escuchadas. Esto es una realidad. Una parte sustancial de los usuarios se siente más cómoda cuando recibe una cierta dosis de calor humano. En OROC, el hecho de ser atendido por un interlocutor humano es un derecho de sus usuarios. Ese derecho pasa por poder hablar con una persona cuando el cliente lo requiera, evitando procesos de respuestas automáticas. “Para nosotros es fundamental que nuestros usuarios puedan explicarse y sientan que están siendo escuchados”, comenta Andrea Fernández, directora del Departamento de Atención al Cliente.

“Algunas personas llegan a OROC rebotadas de otras operadoras porque no consiguen que las compañías les resuelvan dudas concretas sobre cuestiones como el importe de sus facturas, lo que se les está cobrando y por qué conceptos. Es increíble semejante nivel de opacidad. Antes de presentar sus reclamaciones, esos usuarios han intentado hacer uso de los canales de consulta de su operador y lo único que han conseguido han sido respuestas automatizadas. No han encontrado a nadie al otro lado. Esto no pasa en nuestra compañía”, concluye la responsable de Atención al Cliente.

Elegir el plan que mejor se adapta a las necesidades OROC ofrece servicios de telefonía móvil e internet sustentados por la red Orange en toda España. A través del servicio personal que la compañía mantiene como política, los clientes pueden llegar a la elección del plan que mejor se ajusta a sus necesidades. Hay múltiples opciones y ambos servicios se pueden contratar juntos o por separado con distintas escalas de datos. Otro de los rasgos distintivos de la empresa es que todos los planes de telefonía incluyen llamadas ilimitadas.

Por ejemplo, los clientes que buscan un plan que ofrezca internet y telefonía móvil tienen a su disposición distintas posibilidades. En este sentido, la velocidad de internet puede ser de 100 o 500 mbps. Para un uso normal en el hogar la primera puede ser una muy buena opción. En cambio, si se requiere la conexión para tareas más exigentes dentro del ámbito laboral, es posible acceder a una mayor velocidad. En cualquier caso, la asistencia humana del equipo de OROC ofrece una guía al usuario para encontrar la mejor opción.

La buena valoración de OROC Recientemente, OROC se ha incorporado a varios comparadores de precios como “Kelisto” o “Tarifa más Barata”, que son portales que comparan distintos aspectos de empresas de diversos sectores. Dentro de la sección de compañías de teléfono móvil, OROC es una de las mejores valoradas, tanto en precio como en reputación online.

OROC dispone de un número de atención al cliente gratuito, que se puede consultar en la web. También es posible acceder al portal de la empresa y solicitar la llamada de un operador con tan solo un clic. Dentro del sector de las compañías de teléfono móvil, OROC se distingue por su servicio de atención al cliente personalizado y humano y, además, por ofrecer las tarifas más convenientes del mercado.