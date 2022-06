Nutrición deportiva: Beneficios del colágeno a la hora de practicar deporte Comunicae

miércoles, 15 de junio de 2022, 16:39 h (CET) Arkoflex Dolexpert Forte 360°: Una asociación innovadora de ingredientes para un abordaje 360° del sistema locomotor Después de haber vivido un confinamiento y las restricciones de la pandemia, la mayoría de las personas se han vuelto más activas y la práctica de deporte en muchos se ha convertido incluso en algo rutinario. La necesidad de sentirse vivo y sobre todo libres ha surgido de forma veloz, por eso, la concienciación del deporte es fundamental para obtener numerosos beneficios a nivel físico y emocional y alejarse así de poder contraer una enfermedad en el futuro. Con el paso del tiempo, se notan cambios en el cuerpo y organismo. Factores como la exposición solar, el tabaco o hábitos poco saludables hacen mella en la salud. A la hora de practicar ejercicio, se ha comprobado que la suplementación con colágeno es importante y en muchos casos una prioridad para poder sentirnos sanos, para tener una buena capacidad física para hacer deporte y evitar las lesiones.

Colágeno para deportistas

A medida que se cumplen años, el nivel de colágeno va disminuyendo y los músculos pueden debilitarse. Es por eso que, a la hora de seguir practicando actividad física es fundamental mantener los huesos, músculos, tendones y ligamentos en perfectas condiciones. El colágeno es una proteína que el ser humano desarrolla de forma natural a través de su organismo. El cuerpo las genera de forma abundante y se encuentran formando parte del tejido conjuntivo en los tejidos y órganos, principalmente la piel y los huesos.

Es la proteína con un mayor porcentaje en el cuerpo, alrededor de un 25%. Tiene muchos beneficios que repercuten directamente a la mejora del estado físico de las personas. Entre ellos está la mejora de la elasticidad en las articulaciones, el fomento de energía vital y el evitar problemas de movilidad.

Existen alimentos ricos en colágeno como la carne de pollo o pavo, frutos secos y algunos productos lácteos. Pero lo cierto es que no solo basta con la alimentación, sino que, en la mayoría de los casos, hay que combinarlo con un suplemento que bien puede ser de origen terrestre o marino.

Cuando ingerimos suplementos de colágeno, se habla de colágeno hidrolizado: es decir, para facilitar su absorción por parte del organismo el colágeno viene prácticamente descompuesto en aminoácidos: glicina, prolina y lisina. El organismo asimila estos aminoácidos por separado y los destina a diferentes usos en el organismo, entre ellos la creación de colágeno.

En el terreno deportivo, el colágeno es un nutriente fundamental y un complemento recomendado para reforzar los músculos y evitar de forma notoria la posibilidad de sufrir una lesión. Además, en el caso de que la hubiera, esta proteína ayuda a una pronta y óptima recuperación.

Abordaje 360° del sistema locomotor

Los laboratorios Arkopharma han desarrollado la novedad Arkoflex Dolexperte Forte 360° en la que se combinan innovadores ingredientes para conseguir un abordaje total del sistema locomotor. Esta fórmula asocia los ingredientes que se han mostrado eficaces en el cuidado articular y han sido objeto de estudios clínicos.

Ingredientes Arkoflex 360°

• Colágeno hidrolizado: (mezcla de fragmentos de proteína con un peso molecular inferior a 5.000 Dalton) puede absorberse y ejercer su efecto en el organismo. Este colágeno hidrolizado se obtiene de la gelatinización y posterior hidrólisis enzimática de colágeno nativo procedente de tejidos animales ricos en esta proteína. Han sido estudiados sus efectos en el sistema musculo esquelético y en la piel.

• Ácido hialurónico: se trata de un mucopolisacárido (hidrato de carbono de cadena larga) producido naturalmente por el cuerpo. Se caracteriza por sus propiedades lubricantes y su capacidad de absorber agua y retener humedad.

• Condroitina: El sulfato de condroitina forma parte de una molécula proteica grande (proteoglicano) que proporciona elasticidad al cartílago.

• Glucosamina: La glucosamina es un aminosacárido que desempeña un papel importante en la formación y reparación del cartílago. La Glucosamina contenida en Arkoflex 360 tiene origen vegetal, junto a la Condroitina, refuerza la estructura de la articulación.

• Manganeso: Contribuye a la formación del tejido conectivo, muy presente en el organismo y que ejerce una función de cohesión en la articulación.

• Magnesio: Este mineral interviene activamente en el trabajo muscular de contracciónrelajación, su déficit se manifiesta con espasmos musculares.

• Vitamina C: ayuda a la formación normal de colágeno para el adecuado funcionamiento de huesos, cartílagos y piel. • Polvo de Lithothamnium (Phymatolithon calcareum), aporte natural de calcio.

• Extracto de Cúrcuma: Planta con propiedades antioxidantes y captadora de radicales libres de la curcumina. Además, posee actividad antiinflamatoria que ayuda a aliviar las molestias articulares.

• Extracto de Boswelia (Boswellia serrata) El extracto de resina de Boswellia ayuda a reducir el dolor de las articulaciones gracias a su efecto antiinflamatorio.

Plantas medicinales

Lithothamnium (Phymatolithon calcareum) El Lithothamnium es una pequeña alga roja que crece en el fondo del mar de zonas costeras, siempre sumergidas. Es muy rica en carbonato de calcio y otros minerales como potasio, magnesio y yodo que contribuye a la función ósea y muscular.

Boswelia (Boswellia serrata) Procede de la resina obtenida del tallo o ramas de la Boswellia. Contiene ácido boswélico, activo que presenta una acción antiinflamatoria. Tiene un papel beneficioso para el músculo esquelético, el hueso y las articulaciones, y puede ser útil para mejorar el esfuerzo del hueso, las articulaciones y los músculos.

Cúrcuma (Curcuma longa) De origen asiático, uno de sus componentes principales es la curcumina, responsable de su actividad biológica y de su característico color amarillo. Contiene aceites volátiles y posee actividad antiinflamatoria por lo que es ampliamente utilizada para el alivio de las molestias articulares.

Arkoflex Dolexpert Forte 360°

PVP recomendado: 27,90€ - farmacias y parafarmacias.

Modo de empleo: adultos un cacito al día (13gr) diluido preferiblemente en un gran vaso de agua o zumo, a temperatura ambiente. Para una mejor solubilidad del producto, se recomienda añadir el líquido al final y remover enérgicamente. Delicioso sabor naranja.

