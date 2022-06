The Undertones o The Cynics, algunos de los artistas confirmados para el Motorbeach Festival 2022 Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 15:30 h (CET)

Este próximo mes de julio, como es costumbre todos los años, regresa uno de los festivales de música más característico de España.

Se trata del Motorbeach Festival, un evento enfocado en rendir tributo al entorno del motor alternativo mediante la fusión de automóviles, motos y música al estilo de la vida playera.

Vinuesa, un pueblo de la provincia de Soria, en la comunidad de autónoma de Castilla y León, será el escenario natural en el que se concentrará desde el 21 y hasta el 24 de julio de este 2022 los mejores constructores de vehículos, numerosos talentos de la música y un gran número de visitantes que hacen del Motorbeach Festival un evento único.

Una apuesta musical con estilos variados Además de los centenares de motos, coches y visitantes que se integran al Motorbeach Festival cada año, uno de los aspectos por lo que más destaca este evento entre los festivales de música españoles es su constante apuesta a estilos de música variados. Este 2022 no será la excepción, ya que los organizadores reúnen grupos de géneros diversos como el pop, rock, punk, swing, entre otros, con el objetivo de complacer a cada uno de los presentes.

Dentro del cartel de música alternativa, el Motorbeach Festival reunirá a más de 13 bandas reconocidas tanto a nivel nacional como internacional y cuyo viaje desde diferentes partes del mundo ha sido con el único propósito de participar en este evento. The Undertones, The Cynics y Al Dual son tan solo algunos de los grupos que se presentarán durante estos 4 días, así como también Biznaga, The Chords y muchos más.

Asimismo, en esta 8a edición del Motorbeach Festival también participará una amplia selección de Dj’s y diferentes artistas cuya actuación será casi de manera ininterrumpida durante los 4 días.

Vinuesa, la sede del Motorbeach Festival Una playa de Vinuesa ya ha sido denominada como “La Playa del Motorbeach” y será el epicentro que reunirá la diversidad cultural que busca transmitir el Motorbeach Festival desde sus inicios.

El programa de esta edición destaca como uno de los más variados, ya que tendrá inicio el jueves 21 de julio a las 12:00 con una sesión Vermut, para después dar paso a las presentaciones de bandas como The Big Marteens, Al Dual, entre otros.

Los días viernes y sábado continuarán con la ruta motera, sesión de Vermut, presentación de otro gran número de bandas como The Flamingos Bite y The Peawees. Mientras que el domingo se dedicará a la entrega de premios y despedida del evento.

Gracias a que Vinuesa es considerada el mayor bosque de pinos de Europa, se espera que este festival sea una de las experiencias más inolvidables para los asistentes y todo lo que concentra esta edición.



