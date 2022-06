Emcesa apuesta por las barbacoas saludables Comunicae

miércoles, 15 de junio de 2022, 15:58 h (CET) Emcesa dispone de un amplio catálogo de productos saludables perfectos para una barbacoa como sus morcillas de arroz, chorizo, hamburguesas o longaniza con menos contenido en grasa y con un alto contenido en omega-3 Llega el verano, una época para relajarse, disfrutar del aire libre, hacer planes divertidos con los más allegados y ¿por qué no? cuidarse con los mejores productos de la gastronomía.

Una de las mejores propuestas para esta estación del año son esas maravillosas barbacoas en casa, el plan estrella para disfrutar de los amigos y la familia, donde la manera de cocinar y la compañía son tan importantes como los propios alimentos. Y es que… ¿a quién no le gusta un día de barbacoa?

Hay cientos de ideas para sorprender a los invitados en una barbacoa de verano y si tienes piscina, mejor que mejor. En cuanto a las carnes que se pueden servir, Emcesa, empresa dedicada principalmente a la elaboración de productos cárnicos, dispone de un amplio catálogo de productos que además de estar deliciosos contienen un perfil nutricional saludable.

Y es que Emcesa apuesta por la innovación para ofrecer a los clientes lo que están demandando, y lo está consiguiendo con esta nueva línea de productos más saludables.

En la actualidad, Emcesa dispone de productos saludables como sus morcillas saludables de arroz; un producto elaborado con aceite de oliva, 0% de grasa de cerdo y ácidos grasos omega-3, que contribuye al funcionamiento normal del corazón. Producto reconocido por la Fundación Española del Corazón y que permite incluir en su etiquetado el logotipo de esta prestigiosa entidad, así como las declaraciones: “Cuida tu corazón y Alto contenido en omega-3”.

Pero eso no es todo, Emcesa también dispone de hamburguesas saludables que harán las delicias del paladar más selecto. Elaboradas con ingredientes de primera calidad y menos contenido graso, para disfrutar de una experiencia inolvidable con un plato tan sencillo en apariencia y tan elaborado en cuanto al sabor.

También es posible encontrar otros productos saludables como el chorizo, chistorra, o la longaniza blanca, que pueden tomarse en bocadillo o como tapa del aperitivo antes de comenzar la barbacoa.

Y es que los productos omega-3 de Emcesa pueden prevenir enfermedades cardiovasculares ayudando al corazón, y también tienen propiedades antiinflamatorias; cada día más valoradas.

