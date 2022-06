La gastrectomía vertical o manga gástrica, por el doctor Enrique Mena Del Río Emprendedores de Hoy

La gastrectomía vertical es uno de los procedimientos más utilizados en cirugía bariátrica o cirugía de la obesidad.

Alrededor del 60 % de las cirugías bariátricas en la actualidad se realizan mediante este procedimiento, en la población con de obesidad mórbida.

Aunque en muchas ocasiones es considerado un procedimiento simple, es recomendable que se lleve a cabo por cirujanos con experiencia en este tipo de cirugía, ya que es necesario llevar a cabo diferentes acciones antes y después de la cirugía en los que la orientación del especialista resulta clave. Al respecto, el Dr. Enrique Mena del Río, especialista en este tipo de cirugías, comparte algunos detalles sobre la gastrectomía vertical.

¿Cuáles son las ventajas de la gastrectomía vertical? También conocida como manga gástrica, la gastrectomía vertical es un procedimiento quirúrgico ampliamente recomendado por ser considerada segura y eficaz como tratamiento de la obesidad mórbida, ya que produce pérdida de peso y mejoría de enfermedades relacionadas con la obesidad de manera progresiva. Esto siempre y cuando se lleve a cabo bajo el correcto asesoramiento de profesionales expertos.

El Dr. Enrique Mena del Río explica que el enfoque de esta cirugía se centra en mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes, ya que se realiza a personas cuyo sobrepeso excesivo1 limita la realización de sus actividades rutinarias, influyendo directamente en su bienestar físico y emocional al recuperar un peso saludable.

La cirugía de manga gástrica por laparoscopia además se caracteriza por no alterar la continuidad del tubo digestivo y con lo que no se producen alteraciones en relación con la absorción de nutrientes y vitaminas de los alimentos que ingiere el paciente.

¿Qué personas pueden someterse a la cirugía de manga gástrica? De acuerdo al especialista, la gastrectomía vertical consiste en un procedimiento quirúrgico que reduce la capacidad del estómago orientado a personas que presenten graves problemas de obesidad.

Asimismo, destaca que los pacientes sometidos a esta cirugía buscan una solución definitiva a otras alternativas para bajar de peso como las dietas previas no han logrado su objetivo. Una vez llevado a cabo este procedimiento, el paciente se sentirá satisfecho con pequeñas porciones de comida.

Por otro lado, detalla que el procedimiento contribuye a disminuir la producción de grelina, la hormona encargada de estimular el apetito. La reducción de esta, se contribuye a eliminar también la ansiedad por comer, lo cual generalmente afecta a las personas con sobrepeso.

Debido a que se trata de una cirugía delicada, la orientación de médicos especialistas como el Dr. Enrique Mena del Río, representan una de las mejores alternativas para garantizar el resultado exitoso de la cirugía y los cuidados necesarios para asegurar la recuperación adecuada del paciente.



