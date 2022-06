Eficiencia, ahorro y reducción de emisiones con instalaciones fotovoltaicas Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 15:21 h (CET)

Si hay una decisión 100 % acertada que se debe tomar en este momento, es invertir en una instalación fotovoltaica.

Producir y consumir su propia energía siempre ha sido una muy buena opción. Hoy en día, contar con una instalación fotovoltaica en una vivienda o empresa es, sin lugar a dudas, aún más interesante que nunca.

El elevado precio de la energía o la incertidumbre geopolítica mundial, serán cuestiones que no quitarán el sueño y tendrán un menor impacto en la factura. Además, consumiendo la propia energía 100 % limpia, se contribuye al cuidado del medioambiente reduciendo la huella de carbono.

Siempre que exista la posibilidad de conexión a la red eléctrica, la recomendación sería seguir conectado a ella principalmente para poder mantener el nivel de confort de la vivienda o empresa en momentos puntuales de menor producción solar o ante algún fenómeno meteorológico como pudiera ser una nevada extrema.

Una instalación fotovoltaica es relativamente sencilla y se compone principalmente de paneles fotovoltaicos e inversor. El inversor es el cerebro de la instalación encargado principalmente de convertir la corriente continua generada por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna, que es la utilizada dentro de los hogares y empresas.

La recomendación por experiencia a lo largo de los años es apostar por SolarEdge, un sistema de primer nivel de origen israelí. Este sistema de contrastado rendimiento y garantía cuenta además con optimizadores que maximizan la producción y que minimizan la merma que puedan ocasionar las posibles manchas o sombras proyectadas sobre los paneles. Cada panel fotovoltaico funcionará de manera independiente, evitando así lastrar la producción del resto de módulos. Estos optimizadores sirven, además, para obtener valiosa información de monitorización individualizada por cada módulo. Con SolarEdge es posible introducir en la instalación paneles de distinta potencia cuando, por ejemplo, por el motivo que sea, se deba sustituir un panel en el futuro, cosa que otros sistemas no lo permiten.

En cuanto a los paneles, empresas experimentadas apuestan por módulos de alta calidad, precio y rendimiento, siempre utilizando marcas de características muy similares que se encuentren en el top 10 en el ranking anual de las mejores marcas. Hoy en día, estos paneles logran producir energía incluso en días nublados.

En KEIKEN Engineering se realizan estudios a medida y se propone un dimensionamiento ajustado a los consumos de sus clientes. Para ello, basta con conocer el patrón de consumo de una vivienda a lo largo de un año, una información que puede obtenerse a partir de una factura de la luz o a través del código CUPS que ahí aparece. La información es utilizada únicamente para establecer una comparativa entre el consumo de la vivienda y la producción fotovoltaica de su futura instalación. La producción se estima con un software específico propietario que compila la serie histórica de irradiación y es, por tanto, muy fiable.

Conviene sobredimensionar la instalación entre un 20 % y un 30 % para asegurarse que se cubrirá el 100 % del consumo de la vivienda o industria en términos absolutos anuales. En los meses de invierno se produce menos energía, pero habrá una importante aportación energética a la vivienda y, por tanto, un considerable ahorro en la factura. En los meses de primavera y verano de mayor producción se cubrirá todo el consumo de la vivienda y durante todo el año los excedentes serán compensados por la compañía de la luz. Especialmente en estos meses, el coste de la energía en la factura puede acercarse a 0 €, pagando así únicamente por la potencia que se tenga contratada. Será muy importante la elección de la comercializadora, ya que algunas compensan el excedente mucho mejor que otras.

El estudio sin coste incluye, además, un análisis financiero con cálculo estimado de ahorro y periodo de amortización, así como la evaluación de la reducción de la huella de carbono. KEIKEN cuenta con material de primer nivel e instaladores con experiencia en todo tipo de superficies y cubiertas. La atención al cliente es directa e inmediata para resolver dudas o agilizar trámites, pudiendo solicitar un estudio gratuito y sin compromiso.



