Quirónsalud Bizkaia forma a ginecólogos en el manejo de una técnica avanzada en cirugía ginecológica

Enlace a vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Pk93heNmzt8





El Servicio de Ginecología del Hospital Quirónsalud Bizkaia, bajo la dirección de su jefe de servicio, el ginecólogo bilbaíno Ignacio Lobo, ha acogido este fin de semana unas jornadas de formación sobre cirugía vaginal endoscópica transluminal a través de orificios naturales, más conocida por sus siglas inglesas V-NOTES (Vaginal Nature Orifice Transluminal Endoscopic Surgery). Una innovadora técnica quirúrgica conocida como la cirugía sin huella, aplicada al ámbito de la Ginecología. Como explica el propio Ignacio Lobo: “Se llama Natural Orifice porque la técnica evita dejar cicatrices visibles al utilizar orificios naturales para acceder a la cavidad abdominal, en este caso, la vagina. Y transluminal, porque el acceso no es directamente a través de la pared abdominal, como ocurre en la cirugía laparoscópica clásica, sino que atraviesa la luz de otro órgano: la vagina”.





Una docena de ginecólogos de todo el Estado han acudido para formarse en esta nueva técnica que permite operar sin dejar huellas ni cicatrices y que el Dr. Ignacio Lobo ha ido incorporando a su quirófano desde 2021, tras formarse con el padre de la técnica, el Dr. Jan F. Baekelandt en Bélgica en 2020.





“Se trata de un método que combina la cirugía vaginal con la cirugía laparoscópica -explica el Dr. Ignacio Lobo- de forma que las pacientes no tienen cicatrices visibles, ya que operamos a través de orificios naturales, en este caso, la vagina; con la principal ventaja de que con esta técnica se pueden operar úteros de hasta 2 kilogramos, al tiempo que permite una visión directa de la cavidad que facilita la intervención al cirujano y la visualización del proceso por parte de todo el equipo en quirófano, y esto es muy importante -recalca el ginecólogo, porque permite actuar al equipo sincronizado, mejora la precisión y los tiempos quirúrgicos y de anestesia, por no hablar de la comodidad del cirujano durante la intervención, que también es importante”.





Ventajas de la técnica V-Notes en Ginecología

“Pero además -añade el Dr. Lobo- tiene otras ventajas aún más importantes para la paciente, porque al permitir su aplicación en cirugías como la histerectomía (extirpación del útero), la salpingectomía (extirpación de trompas) o la salpingooforectomia (extirpación de trompas y ovarios) reduce los riesgos postquirúrgicos y de infecciones al no existir cicatrices, reduce el riesgo de hernias de pared abdominal y mejora de forma definitiva el postoperatorio, hasta el punto de que la paciente se puede ir a casa en el mismo día de la cirugía y hacer vida prácticamente normal a las 24 horas, frente a técnicas quirúrgicas tradicionales donde la cicatriz hace que el postoperatorio se alargue, se incrementen los riesgos de infecciones y la recuperación de la mujer sea más lenta también”.





Testimonios de las pacientes operadas con la técnica V-Notes en Bizkaia

Así lo confirman dos de sus pacientes que ya han sido intervenidas con esta técnica por el Dr. Ignacio Lobo en Bizkaia con las que han podido hablar.





Contactaron con E.D., de Zierbena, operada en junio del año pasado de una histerectomía vaginal, quien afirma que “estoy encantada de que otras mujeres conozcan que existe esta técnica porque estuve ingresada un día y ya subí del quirófano con una energía genial, me fui a casa como si no me hubieran hecho nada, y he quedado perfectamente tanto en tema genital como para las relaciones sexuales. No me lo podía creer y estaba haciendo vida normal al día siguiente. Y en agosto ya estaba compitiendo a bolos con una energía fuera de serie. Increíble”.





P.G, de Bilbao, operada de una salpingectomía -extirpación de las trompas- el pasado mes de enero, explica: “yo me encontraba en un proceso de reproducción asistida y mi ginecóloga me dijo que no me quedaba embarazada porque tenía un problema en las trompas y me remitió al Dr. Ignacio Lobo. Este enseguida me indicó la conveniencia de extirpar las trompas para poder quedarme embarazada y me habló de esta técnica. Me operé a finales del pasado mes de enero, por la tarde, y al día siguiente, por la mañana me fui a casa y me encontraba perfecta. En marzo pude retomar el proceso de reproducción asistida y estoy feliz, porque estoy embarazada. Para mí es importante poder compartir mi experiencia con otras mujeres, porque nadie en mi entorno había oído hablar de esta técnica. Y ha sido todo tal y como el Dr. Lobo me lo explicó. Estoy muy contenta.”





En palabras de Ignacio Lobo, esta técnica está demostrando excelentes resultados en las más de cincuenta pacientes que ya ha operado en Bizkaia. La cirugía se realiza con anestesia general y todas las pacientes se han recuperado rápidamente, yéndose a su casa a las 8 horas de la cirugía el 70% de las pacientes operadas.





“Es por ello que nos parece tan importante ofrecer estas formaciones a más colegas a fin de compartir nuestra experiencia y conocimiento y contribuir a que más pacientes se puedan beneficiar de estas enormes ventajas”, concluye el ginecólogo Ignacio Lobo.





Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica, particularmente en Colombia y Perú. Conjuntamente, cuenta con más de 45.000 profesionales en más de 160 centros sanitarios, entre los que se encuentran 55 hospitales con aproximadamente 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.





El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (nueve de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).





Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.