Conseguir la piel soñada es posible gracias a Aquapure Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 13:30 h (CET)

Todo sobre la novedosa y exclusiva plataforma inteligente para el cuidado de la piel que está triunfando a nivel mundial.

Aquapure es un dispositivo no invasivo y multifuncional para el cuidado facial con numerosos beneficios para el cuidado completo de la dermis. Se trata de un procedimiento que combina la limpieza facial profunda a través de succión junto con la exfoliación y la hidratación mediante antioxidantes y principios activos, el combo perfecto para lucir una piel ideal durante todo el año.

El procedimiento consta de un protocolo que abarca: limpieza facial + peeling, hidratación y aporte de nutrientes en profundidad, efecto lifting mediante microcorrientes, electroporación y relajación de la piel mediante terapia de frío.

Una plataforma que permite tratar la piel de manera global Aquapure rejuvenece, hidrata, tonifica, limpia, reduce imperfecciones y aporta mayor luminosidad a la piel. Gracias a este tratamiento, se pueden mejorar múltiples imperfecciones cutáneas abarcando todo tipo y tonos de piel.

El Dr. Carlos Zito, siempre en busca de ofrecer las mejores y más avanzadas soluciones en cuidado facial, ha incorporado esta exclusiva plataforma en su clínica de Barcelona.

Un procedimiento indoloro con resultados inmediatos El Dr. Zito, experto en medicina estética, destaca la gran versatilidad y las múltiples ventajas de Aquapure con respecto a la aparatología tradicional. Se trata de un procedimiento rápido e indoloro con resultados inmediatos que no irrita ni daña la piel durante el proceso, evitando cualquier tipo de marca derivada del tratamiento. Además, puede ser realizado en cualquier época del año.

Con Aquapure, los resultados se aprecian desde la primera sesión, consiguiendo un rostro rejuvenecido, radiante y sano.

Conocer todas las soluciones para el cuidado facial De la mano del Dr. Carlos Zito, las personas interesadas podrán conocer múltiples tratamientos para el cuidado facial que se adaptarán a sus necesidades. Él y su cualificado equipo profesional guiarán al paciente durante todo el proceso para sacar el máximo partido a su piel.



