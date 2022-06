Legálitas afirma que ocio y turismo volverán a ser las consultas legales que más crecerán en verano Comunicae

miércoles, 15 de junio de 2022, 12:46 h (CET) Reservar un vuelo, una habitación de hotel, perder una maleta o contratar una actividad, son consultas legales habituales que se incrementan hasta en un 61,1% con la llegada del verano Las consultas legales referidas a ocio y turismo, con un incremento del 61,1%, son las que más crecen durante el verano. Le siguen los temas de extranjería, con un aumento del 42,7%; vehículos, con un 37,5%; despidos y vacaciones, con un 29,1%; y conflictos de familia, con un 20,4%.

Así se desprende de los datos extraídos del Observatorio Jurídico de Legálitas que analiza todos los años las inquietudes de los ciudadanos y que ha comparado las consultas recibidas durante los meses de verano, entre junio y septiembre, con respecto al resto de los meses del año.

Principales preocupaciones sobre Consumo

Los temas de Consumo, con un 21,41% de las llamadas recibidas, se alzan como la principal materia de preocupación legal de los españoles durante la época estival. En concreto, las cuestiones referidas a ocio y turismo son las más consultadas, especialmente, las relacionadas con los viajes como, por ejemplo, reclamaciones por overbooking, retraso o cancelación de vuelos, tramitación incorrecta del viaje contratado o incumplimientos por parte del hotel.

Otras de las preguntas más frecuentes que reciben los abogados de esta área son sobre cambios o anulaciones de reservas de espectáculos públicos o de celebraciones como bodas, comuniones u otro tipo de eventos.

También destacan las dudas sobre cómo solicitar préstamos personales para afrontar los gastos extra de las vacaciones o los estudios de los hijos, la contratación temporal de Internet en segundas residencias o reclamaciones de facturas de la luz en este tipo de viviendas.

Dudas más consultadas en Inmueble

El 20,4% de las consultas realizadas en verano son sobre Inmueble. Una materia que se mantiene estable respecto al resto de meses del año, incrementándose sólo un 6,3% en el periodo estival.

Entre los temas de esta área más consultados a los abogados de Legálitas se encuentran los arrendamientos. La finalización del curso universitario por parte de los estudiantes provoca que se incrementen las dudas sobre el vencimiento o la resolución de los contratos de alquiler, la reclamación de la fianza, firma de nuevos contratos de cara a septiembre o el procedimiento para actualizar la renta de estos en base al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Otro de los temas estrella son los relacionados con la comunidad de propietarios. Entre las consultas más realizadas destacan, por ejemplo, las cuestiones sobre los derechos de los copropietarios, el derecho de los vecinos a utilizar la piscina comunitaria o las normas internas de su uso.

Consultas más comunes sobre familia

Las dudas relacionadas con Civil suponen un 15,3% de las llamadas recibidas por los abogados de Legálitas. Las principales consultas en esta materia son las relacionadas con hijos de padres separados. Esto incluye preguntas sobre el reparto de las vacaciones entre ambos progenitores, si se puede dejar de pagar la pensión de alimentos durante este periodo, si es posible visitar a los hijos mientras están con la otra parte o si existe obligación de informar sobre donde están los pequeños en todo momento.

También son comunes las llamadas que hacen referencia a los viajes al extranjero con menores o al procedimiento o incidencias para obtener el pasaporte de los más pequeños.

Principales inquietudes sobre trabajo

Dentro de esta área, que aglutina el 15,19% de las consultas, la mayor parte de las llamadas están relacionadas con las vacaciones laborales. Destacan las dudas sobre cuáles son los periodos de disfrute, el procedimiento de elección, la posibilidad de que se modifiquen o revoquen una vez concedidas o el tiempo de preaviso para su conocimiento, etc.

En este sentido, los abogados de Legálitas señalan que, tras la reforma laboral, se han incrementado y se prevé que este verano aumenten aún más las consultas relacionadas con los contratos temporales y la duración de los mismos o sobre el acceso a los contratos indefinidos o fijos discontinuos.

*Datos extraídos de las casi un millón de consultas atendidas por los abogados de Legálitas en 2019, el último año de normalidad previo a la pandemia.

