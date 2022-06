CHEP presenta soluciones de embalaje modulares y sostenibles para baterías de VE en The Battery Show en Stuttgart Comunicae

miércoles, 15 de junio de 2022, 12:50 h (CET) El líder de soluciones de la cadena de suministro y logística anticipa los trastornos con un enfoque ágil y sostenible al transporte de baterías Como ya se comentó el mes pasado hablando de la evolución del embalaje para respaldar el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos (VE) en la conferencia Cómo crear soluciones para cadenas de suministro sostenibles de Odette, CHEP ofrecerá una demostración en vivo de sus soluciones de embalaje innovadoras y sostenibles en su stand de The Battery Show Europe en la feria de Stuttgart el 29 de junio de 2022.

Parte del Grupo Brambles, CHEP Automotive emplea 10 millones de cajas y contenedores para ofrecer un servicio de pooling de “compartir y reutilizar” a sus 5000 clientes. Como se estima que las ventas de turismos eléctricos aumenten de 6,5 millones en 2021 a más de 70 millones para 2040 (BloombergNEF), los fabricantes de equipos originales (OEM) de todo el mundo se enfrentan al desafío de embalar y transportar las peligrosas y costosas baterías de iones de litio.

Si se están ensalzando los VE como la respuesta a los problemas climáticos, su fabricación y transporte no pueden generar una huella de carbono importante. Aunque la composición, diseño y tamaño de las baterías están evolucionando constantemente, la mayoría de OEM –mientras esperan a que haya una mayor estandarización– siguen usando embalajes de un solo uso para transportar las baterías de ion de litio en vez de invertir en alternativas más sólidas y reutilizables.

Como parte de la cadena de suministro ya se ha estandarizado –contenedores para barcos y camiones de dimensiones determinadas–, CHEP ha logrado encontrar una manera de trabajar con sus contenedores de plástico reciclados y reutilizables (EuroBins e IsoBins), que ya se han diseñado para optimizar los volúmenes de transporte y reducir los kilómetros de transporte superfluos. La innovación reside en el desarrollo a medida de bandejas y accesorios ajustables termomoldeados para optimizar la carga de esos mismos contenedores certificados por la ONU. Estos accesorios se pueden volver a diseñar fácilmente con el tiempo y son más baratos y más rápidos de sustituir que los propios contenedores de plástico.

“La estandarización y sostenibilidad son palabras de moda dentro de la cadena de suministro de baterías de VE. Pero con las baterías eléctricas en constante cambio y los actuales desafíos de la cadena de suministro, nos encontramos con una situación que es “por si acaso” en vez de “justo a tiempo” No podemos esperar a que se estandaricen las baterías para que abordemos la sostenibilidad y los residuos. Esa es la razón por la que en CHEP trabajamos con contenedores estandarizados, pero también con accesorios modulares que nos permitan adaptar los embalajes reutilizables –de una forma sostenible y a escala global– a las necesidades siempre cambiantes de la industria automovilística. ”

Safak Aktekin, Senior Commercial Director, CHEP Automotive EU & NA

Acerca de CHEP

CHEP es uno de los negocios de logística más sostenibles del mundo. Ofrece un modelo circular basado en compartir y reutilizar sus más de 345 millones de pallets, cajas y contenedores en sectores como los de bienes de consumo de rápida rotación, productos frescos, bebidas, comercio minorista, automoción y fabricación en general. Con 11.500 empleados, CHEP es parte del Grupo Brambles y opera en aproximadamente 60 países.

www.chep.com │ www.brambles.com

