Publigifts S.L., una compañía dedicada a regalos corporativos, artículos promocionales y vestuario laboral desde 1992 Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 13:03 h (CET)

Los regalos corporativos son considerados como imprescindibles para fortalecer una marca, ya que transmiten sus atributos a través de objetos útiles en la vida cotidiana.

Publigifts S.L. es una empresa familiar creada por Francisco Martín Cabanillas especializada en este ámbito, a la que después se incorporaron sus 5 hijas, conforme iban terminando sus estudios. La empresa empezó sus actividades en el año 1992, dedicando la mayor parte del tiempo, durante sus primeros años, a la comercialización de toda clase de artículos promocionales, algunos fabricados en Europa y otros en Asia.

Gran oferta de catálogos para satisfacer las necesidades de sus clientes Desde su fundación, esta empresa vende productos exclusivamente al comercio mayorista, sector en el que se incluye a reclamistas, agencias de publicidad y talleres gráficos. Para la compra de estos productos, los clientes pueden solicitarlos sin personalización o totalmente personalizados, utilizando siempre los sistemas de impresión más modernos del mercado.

La empresa salió al mercado en 1992 con 2 catálogos propios: PUBLICALENDAS, para calendarios y artes gráficas y EUROPEAN GIFTS, para artículos promocionales.

Por su parte, el catálogo LABORO empezó a utilizarse un tiempo más tarde, aun cuando ninguna otra compañía incluía productos para la protección laboral. En ese momento, su creador decidió incorporar artículos de vestuario laboral y para la protección (EPI). Esto fue porque la empresa entendía que, si el reclamista iba a ofrecer regalos publicitarios, no tenía sentido que no ofreciera vestuario, cuando es preciso que todo el personal esté uniformado.

Para Publigifts S.L., este es el catálogo más popular y que mejor trabaja, debido a las casi 500 páginas de artículos que ofrece para cubrir las necesidades laborales.

La empresa Publigifts S.L. es un distribuidor autorizado de la importante firma nacional Gorfactory El catálogo ROLY es considerado como el más significativo dentro del sector textil publicitario y deportivo, debido a la abundancia y variedad de sus artículos, marcados por la calidad y los precios altamente competitivos. Por ello, se ha convertido en una referencia indiscutible dentro del sector, donde la empresa Publigifts S.L. es distribuidora oficial de este desde hace más de 30 años.

Con el objetivo de dar a conocer sus productos, la empresa acude como expositora a las ferias más importantes del sector.

Sin embargo, cuando no acude como expositores a estas ferias, igualmente las visita, y aprovecha para conocer otros stands. Esta es la oportunidad perfecta para conocer nuevos productos y estar actualizado de las novedades del sector, para así incluirlas a sus propios catálogos y ver lo que sale nuevo al mercado. Acuden tanto a ferias en España como en otros países de todo el mundo.

Uno de los objetivos de Francisco Martín es apostar por la unión de las empresas pequeñas para lograr mejores oportunidades en conjunto. Por eso, Publigifts S.L. pertenece a las asociaciones de carácter nacional FYVAR y AIMFAP. Asimismo, la compañía tiene convenios con otras instituciones de carácter internacional, con la visión de aumentar el alcance de sus productos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.