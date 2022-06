El arte de ser escritor fue el tema de la última ponencia del autor Enrico Maria Rende Comunicae

miércoles, 15 de junio de 2022, 12:19 h (CET) El pasado domingo, 8 de mayo, Enrico Maria Rende, autor de numerosas novelas, ensayos y relatos breves, además de conferenciante y creador de contenidos, dirigió su exposición a un público variado y heterogéneo en el que se contaban algunos escritores canarios. La ponencia giró en torno al difícil trabajo de la creación de obras literarias en el contexto actual donde la lectura se ha convertido en un hobby que ha de competir con las RRSS y la información instantánea de Internet Enrico Maria Rende (www.enricomariarende.com) ha realizado muchas presentaciones y charlas a lo largo de su carrera profesional como escritor. Entre ellas pueden destacarse la Acción Formativa para el Centro de Formación para el Profesorado de Telde sobre Escritura de artículos científicos y académicos, y El arte de ser escritor, esta última en la que se centró en la escritura de obras más extensas y de carácter literario.

Con el aforo lleno, los asistentes salieron de la presentación satisfechos y complacidos. En el turno de preguntas, el sentimiento general fue el de la enhorabuena por la exposición de un tema tan complejo como lo es abarcar los múltiples aspectos de una creación literaria y haberlo hecho de un modo tan claro, organizado y didáctico. Sin duda una ponencia para repetir. (Las personas interesadas en sus ponencias y charlas pueden ponerse en contacto por email en info@enricomariarende.com).

Si necesitan organizar ciclos de conferencias, cursos o ponencias, entonces Enrico Maria Rende es un candidato excelente al tratarse de una persona comprometida con la labor de concienciación de las grandes causas del mundo moderno (como son la igualdad de género, la libertad de expresión y de culto, la protección del medioambiente y la educación). Pero lejos de ser un pesimista dando la tabarra a adultos y jóvenes con advertencias negativas, Enrico Maria Rende es un gran defensor del progreso y cree en la humanidad y en sus capacidades, por lo que su discurso resulta siempre alentador y optimista. Aunque, donde se siente como pez en el agua es con la divulgación del conocimiento, función con la que está completamente comprometido y, en este sentido, se le podría considerar un activista de la lucha contra la desinformación, los bulos y las falsas noticias. Todo ello hace que en sus charlas se genere, casi de un modo involuntario, ese entorno tan propicio para la confianza en uno mismo que pone en consonancia la actitud con los objetivos, la necesidad con las destrezas.

Por último, se puede decir de las ponencias y cursos de Enrico Maria Rende que aportan un valor añadido. Además de por el buen rato que se puede pasar al precio más competitivo, ya sea en una ponencia sobre la desinformación, en una charla sobre los orígenes de las religiones o en un curso de creación literaria, los asistentes podrán comprobar lo fácilmente y lo mucho que se aprende incluso de cosas que nada tienen que ver con el tema tratado. En este sentido, Enrico Maria Rende es capaz de añadirle contenido extra al temario de un modo que resulta agradable de escuchar y con el que se aprenden más de lo que uno se esperaba. Se trata de ese contenido que añade de manera improvisada todo aquel que ya tiene tablas, y en este caso se le puede aplicar aquello de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Puede que se trate de una deformación profesional puesto que, como docente y como apasionado de la historia, no puede evitar enriquecer sus ponencias con conocimientos enciclopédicos que siempre son de agradecer. En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que en sus ponencias, charlas y cursos, Enrico Maria Rende se muestra como es, un apasionado de la divulgación del conocimiento. Cuando algo se hace con tanta pasión, es lógico que tenga buenos resultados.

web: https://www.enricomariarende.com​

