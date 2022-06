Con la llegada del verano, llega la hora de iniciarse en la limpieza con alta presión Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 12:17 h (CET)

Llegan los días largos y, con ellos, las ganas de disfrutar de experiencias al aire libre. Esto puede significar desde disfrutar de la terraza del jardín hasta hacer una salida de camping, surf o trekking durante el fin de semana.

Para disfrutar de todas estas experiencias, es esencial contar con un aliado de limpieza que facilite dichas tareas. En este sentido, la limpieza con alta presión es una solución fantástica. Ahorrará tiempo, esfuerzos y conseguirá un rendimiento mayor. En este contexto, Kärcher presenta su gama de iniciación y los usos que se le puede dar a la hidrolimpiadora.

Para una puesta a punto de la terraza, Kärcher presenta sus limpiadoras manuales KHB 6 Battery. Solo se necesita conectarlas a una manguera y listo. Sin necesidad de tener ningún enchufe cerca y con toda la movilidad. Este tipo de limpiadoras son adecuadas para cualquier tipo de limpieza de mantenimiento en el hogar, de forma rápida y superversátil. Aportan libertad sin cables.

Para las personas que viven en la ciudad y no disponen de mucho espacio para almacenar, la hidrolimpiadora K-Mini es perfecta. Gracias a ella, se podrá eliminar en un momento el polvo, la suciedad y las malas hierbas del balcón y la terraza. Se trata de un equipo de limpieza muy fácil de manejar y permite trabajar libremente, sin tropiezos ni líos de cables. Además de para la limpieza de macetas o mobiliario de jardín, la hidrolimpiadora K-Mini es una solución de limpieza idónea para carritos infantiles, bicicletas o motos.

Para aquellos que viven en las afueras, tienen pensada una excursión a la montaña o son sorprendidos por una tormenta en plena salida y no saben cómo limpiar sus botas para volver limpios a casa, Kärcher ofrece su limpiadora portátil OC 3. Se trata de una limpiadora compacta y muy fácil de transportar que funciona a batería. Incluye un depósito de agua de 4 litros, que es más que suficiente para limpiar, por ejemplo, hasta 2 bicicletas u otros objetos como una tabla de surf, calzado, etc.

Esta limpiadora permitirá múltiples aplicaciones de limpieza para disfrutar su tiempo libre como, por ejemplo, eliminar todo el rastro de salitre de la tabla de surf y dejarla como nueva después de practicar este deporte. Incluso, darle un lavado a la mascota. Para ello, Kärcher dispone del accesorio Pet Box. Esto es posible gracias al cepillo de lavado para el pelo que incluye, especialmente indicado para los animales, y la boquilla de chorro de baja presión, que permite un lavado agradable de perros y otras mascotas domésticas. De este modo, se puede eliminar toda la suciedad y el barro de manera eficiente, pero muy cuidadosa. Gracias a su batería de litio y su depósito de agua extraíble, se podrá limpiar de forma rápida y sin esfuerzo incluso a los cachorros más pequeños. El objetivo es poder disfrutar de las experiencias al aire libre con total libertad.

Para más información, se puede acceder a la web de Kärcher.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Eficiencia, ahorro y reducción de emisiones con instalaciones fotovoltaicas Enoturismo en Cataluña, las rutas de Viníric Las ventajas de las carillas dentales, de la mano de los profesionales de Carillas Wikend® Espit Chupitos Madrid Sol, la chupitería en Madrid que une a las personas Campamentos de verano para aprovechar al máximo las vacaciones, por Escolàpies Palma