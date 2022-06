El acuerdo Solve – Piso On para facilitar la financiación hipotecaria Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 10:08 h (CET)

Piso On, la empresa inmobiliaria domiciliada en Durango con más de 20 años en el mercado, firmó recientemente un acuerdo con la consultora financiera Solve. A través de esta alianza estratégica, Solve ofrecerá un abanico de alternativas a las necesidades financieras que detecten en los clientes de Piso On.

Los representantes de ambas compañías han manifestado que el acuerdo Solve – Piso On significa un nuevo avance en la atención integral a los clientes. Representa la oportunidad de ofrecerles la adquisición de un nuevo hogar y, al mismo tiempo, se les brindan distintas formas de hacerlo posible.

Facilitar la financiación hipotecaria con el acuerdo Solve – Piso On El objetivo principal de este acuerdo es facilitar a los clientes de Piso On la financiación hipotecaria mediante la oferta de productos variados. Solve es una consultora con más de 25 años de experiencia en el mercado. La firma, dirigida por el especialista Fernando Onaindia, se enfocará en aquellos clientes que enfrenten problemas para la obtención de su hipoteca.

Junto a ellos, el equipo de Solve analizará las diferentes variables para asesorarles y ayudarles a encontrar soluciones financieras adaptadas a sus ingresos. Piso On explicó que la filosofía de trabajo de la consultora es la de encontrar para sus clientes alternativas creativas, profesionales e imaginativas. Esta fue una de las razones por la que decidieron llevar adelante este convenio.

Para la inmobiliaria, el acuerdo Solve – Piso On también representa ventajas cuantitativas y cualitativas interesantes. Más soluciones financieras se traducen en una mayor cantidad de clientes que pueden adquirir inmuebles y un mejor número de ventas. En lo cualitativo, esta asociación refleja la política de atención integral que siempre ha caracterizado a esta compañía de bienes raíces.

Una necesidad creciente Ibán Otero, representante de Piso On, explica que el mercado se está apoyando mucho en el financiamiento hipotecario. Tras la firma del acuerdo, sostuvo que cada día hay más gente que quiere conseguir la mejor de las hipotecas. Sin embargo, la mayoría tienen compromisos laborales y no disponen de tiempo para emprender esa búsqueda.

El trabajo de Solve estará enfocado también en estos clientes. Cuando soliciten a la inmobiliaria apoyo para acceder a un buen financiamiento bancario, esta les remitirá a la consultora financiera. Los profesionales evaluarán el perfil de los solicitantes y, en función de sus capacidades, les presentarán las mejores opciones que ofrece el mercado.

Según Ibán Otero, Solve es una compañía acostumbrada a elaborar soluciones a la medida de cada cliente. La idea es que todos obtengan el producto hipotecario que más les convenga. Añadió que esto lo logran trabajando de la mano con cada uno de ellos y prestando una atención personalizada y atenta a los detalles. Muchos de estos principios son los que también ha utilizado Piso On en el mercado inmobiliario para destacar durante más de 20 años.



