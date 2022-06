Polaris Data remarca que sólo el 12% de las empresas catalanas están sujetas a la Ley de igualdad Comunicae

miércoles, 15 de junio de 2022, 11:02 h (CET) La mujer sigue estando infrarrepresentada en los puestos directivos y consejos de administración en las empresas catalanas Polaris Data remarca que sólo el 12% de las empresas catalanas están sujetas a la ley de igualdad, tienen un 40% de mujeres en el consejo de administración. Estos datos demuestran la necesidad de la implementación de los Planes de Igualdad.

La mujer sigue estando infrarrepresentada en los puestos directivos y consejos de administración en las empresas catalanas y, además, esta desigualdad no se está corrigiendo. Ésta es la principal conclusión del estudio Presencia de mujeres en consejos de administración y cargos directivos en las empresas de Cataluña, a partir de los datos facilitados por Informa D&B de 188.975 sociedades con sede social en Cataluña.

Este estudio analiza la presencia de las mujeres en los puestos directivos y en los consejos de administración en aplicación de la ley de Igualdad de 2007 y el Real decreto-ley 6/2019, que establece en el art. 75 que "Las sociedades obligadas a presentar cuentas de pérdidas y ganancias no abreviadas procurarán incluir en su Consejo de Administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres (40%-60%)".

Sólo el 12% de empresas sujetas a la ley cumplen con la paridad en el consejo de administración

De las 2.657 sociedades catalanas sujetas al artículo 75 de la ley de Igualdad, sólo

319 empresas (el 12%) tiene un 40% de mujeres en el consejo de administración. Este porcentaje del 12% prácticamente no ha variado en los últimos 7 años y, por tanto, no se observan avances importantes desde la aprobación de la ley de Igualdad en 2007.

Cabe recordar que el límite de la implementación de los Planes de Igualdad, establecido por las nuevas obligaciones legales, para empresas de más de 50 trabajadores fue el 7 de marzo. Anna Torner, CEO de Polaris Data, explica que "las empresas que no cumplan con esta normativa se arriesgan a una multa económica de hasta 187.000€ y a una limitación en el acceso a licitaciones de la administración".

Presencia femenina en los consejos de administración y puestos directivos en las empresas catalanas

Las mujeres son el 17,2% en los Consejos de administración de las empresas de más de 250 trabajadores, un porcentaje no muy distinto al observado en las empresas de 50 a 250 trabajadores (el 16%).

En el conjunto de sociedades mercantiles, la presencia femenina en los consejos de administración es el 25,3% (en las empresas públicas el 29,8%), y en los cargos directivos del 22,8%. En el cargo de Presidencia, las mujeres son únicamente el 18,5% y en la Dirección General el 15,3%.

Sin embargo, las empresas que tienen más paridad en el consejo de administración también tienen más mujeres en el comité de dirección:

● En empresas con más del 40% mujeres en el consejo de administración, las mujeres representan el 55% en el comité de dirección.

● Mientras que en las que tienen menos del 40% de mujeres en el consejo, son sólo el 15% en la dirección.

Polaris Data, especialista en implementar Plan de Igualdad en empresas, "ofrece un servicio integral y garantizamos la rapidez de respuesta para implementar tu Plan de Igualdad en la mayor brevedad posible", concluye Anna.

