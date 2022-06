Riot Forge lanza un DLC para Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ Comunicae

miércoles, 15 de junio de 2022, 10:18 h (CET) El nuevo DLC, CAJA BUM, incluye grandes canciones inspiradas en League of Legends, como POP/STARS, de K/DA, y GIANTS, de True Damage Hoy, Riot Forge ha anunciado que el DLC de Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ ya está disponible para su compra.



Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ es un runner rítmico desarrollado por Choice Provisions (creadores de la saga BIT.TRIP). Ambientado en el universo de League of Legends, los jugadores se pondrán en la piel del explosivo Ziggs y deberán saltar bombas y lanzarlas para atacar al ritmo de una enérgica banda sonora con el objetivo de evitar obstáculos, desarmar a los enemigos y encender mechas que pondrán en marcha reacciones en cadena y desatarán el caos más absoluto.



Ahora los jugadores podrán disfrutar de algunas de las canciones más icónicas que Riot ha creado a lo largo de la última década con el lanzamiento de los paquetes del nuevo DLC, CAJA BUM, que permitirá a Ziggs hacer volar todo por los aires al ritmo de increíbles momentos musicales de la historia de League of Legends. Además, irá vestido para la ocasión, ya que cada set contará con un aspecto temático.



Los tres paquetes del DLC de CAJA BUM son estos:

POP/STARZ: incluye THE BADDEST y los número uno en listas MORE y POP/STARS, del grupo de pop virtual llamado K/DA. Este paquete del DLC también incluye el aspecto de Ziggs K/DA.

ZEGENDS NEVER DIE: incluye RISE, Phoenix y Legends Never Die, tres increíbles canciones que debutaron durante diferentes Campeonatos Mundiales de League of Legends. Este paquete del DLC también incluye el aspecto de Ziggs jugador profesional.

GET ZINXED: incluye Get Jinxed, Warsongs: Piercing Light y GIANTS, del supergrupo de League of Legends llamado True Damage. Este paquete del DLC también incluye el aspecto de Ziggs True Damage.

Los tres paquetes del DLC de CAJA BUM ya están disponibles para su compra en Nintendo Switch™, PC a través de Steam®, GOG.com y la tienda de Epic Games Store, y cada uno de ellos cuesta 2,99 $. Es necesario tener una copia de Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ en la misma plataforma para disfrutar de este contenido.



Hoy también pasará a estar disponible una nueva versión para los jugadores de Nintendo Switch™. Dicha versión optimizará el rendimiento y traerá consigo mejoras de calidad, como la posibilidad de cambiar los controles.



Quienes jueguen desde la aplicación para móvil de Netflix tendrán acceso gratis a los aspectos de Ziggs K/DA, Ziggs jugador profesional y Ziggs True Damage. Sin embargo, las canciones del DLC de CAJA BUM no estarán disponibles en Netflix.

