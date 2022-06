La gran variedad de quesadillas que se pueden encontrar en La Llorona Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 09:00 h (CET)

La comida mexicana ha sido declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Esto se debe a su fusión de tradición y modernidad, la cual le ha permitido convertirse en una de las más buscadas por las personas que desean experimentar la cultura de aquel país a través de sus alimentos.

Entre sus platos más reconocidos, es posible mencionar a las quesadillas, una tradicional receta de tortillas rellenas que son el deleite de los comensales de La Llorona, un reconocido restaurante mexicano Jaén. Asimismo, este local ofrece una amplia carta con los platos representativos de México.

¿Qué variedad de quesadillas ofrece La Llorona? Ubicado en Linares, ciudad de la provincia de Jaén, La Llorona cuenta con una variedad de recetas propias de la gastronomía mexicana. Entre estas se encuentran las quesadillas: un bocadillo de tortilla, de maíz o de trigo, cuyo ingrediente principal es el queso, el cual puede ser acompañado de distintos alimentos.

Por lo tanto, la quesadilla consiste en una tortilla doblada a la mitad, con los ingredientes de relleno puestos dentro, o bien, dos tortillas con el relleno en el medio.

Si bien no existe una única receta para este plato, La Llorona ofrece quesadillas de jamón York, de ternera y de chorizo. Además, los clientes de este restaurante pueden probar las quesadillas de choriqueso, las cuales se encuentran rellenas de queso fundido y chorizo a la plancha o las de flor de calabaza salteada a la plancha con una mezcla de quesos. Otra de las opciones son las quesadillas huitlacoche, rellena de este popular hongo braseado. Además, cabe destacar que todas estas alternativas vienen acompañadas de arroz y ensalada.

Las ventajas de comer en La Llorona Este restaurante mexicano en Jaén es uno de los más destacados no solo por la excelencia de sus platos y la gran variedad de su carta, sino también por representar fielmente el estilo del país, mediante el arte y los colores que adopta el diseño del local. Con un ambiente amenizado con música típica y una atención cálida y personalizada, La Llorona permite a sus clientes pasar un momento agradable con amigos o en familia.

Por otra parte, en este sitio se puede acompañar la comida con una amplia gama de bebidas mexicanas, desde las cervezas más populares como Corona o Negra Modelo, pasando por las artesanales como Katrina hasta tequila y mezcal de distintas marcas.

A su vez, cuenta con un servicio de comida a domicilio, con la posibilidad de realizar los pedidos a través de internet o por teléfono.

En conclusión, La Llorona es una de las mejores opciones a la hora de comer comida mexicana tradicional y auténtica, con ingredientes de primera calidad y a precios competitivos de mercado.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.