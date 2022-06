La Tienda de Cristóbal sobre todas las ventajas de utilizar aceite de coco Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

En los últimos tiempos, el aceite de coco ha aumentado su popularidad. Sus utilidades van desde el empleo en la cocina hasta el uso estético. Dicha versatilidad se debe, principalmente, a su modo de obtención, ya que cuando se prensa la pulpa de la fruta para liberar el aceite, la sustancia conserva todas sus propiedades sin proceso químico. Esto posibilita que se pueda usar en múltiples áreas sin riesgo o efectos adversos.

En el mercado actual, la pureza del producto lo hace una opción atractiva para los compradores preocupados por su salud. Para atender esta demanda, negocios de productos sanos como La Tienda de Cristóbal ofrecen variedad de aceites de coco en su catálogo.

¿Qué beneficios aporta a la salud el consumo del aceite de coco? Al ser un producto natural, su consumo alimenticio aumenta las defensas, logrando que el sistema inmune se fortalezca y protegiendo al organismo de enfermedades. Otro beneficio es que mejora la circulación. Al eliminar el colesterol malo, la sangre circula mejor, lo que favorece la salud de los órganos que interactúan en el organismo.

Por otro lado, las grasas saturadas presentes en el producto tienen propiedades antimicrobianas, las cuales ayudan a combatir bacterias que generan problemas en el estómago. Además, se ha demostrado que la sustancia favorece la digestión.

Asimismo, los últimos estudios científicos muestran resultados positivos en la reducción de la grasa abdominal mediante la ingesta de aceite de coco. Al mejorar el metabolismo, el cuerpo absorbe mejor los nutrientes de las comidas y desecha las grasas que no necesita.

Ventajas del uso del aceite de coco en la piel y el cabello Además de beneficiar la salud, este aceite es un gran aliado en la cosmética. El producto mejora el aspecto de la piel y actúa como antioxidante, ya que contiene vitaminas B y E; claves para la regeneración de la dermis. Asimismo, su utilización restablece el pH neutro, por lo que es ideal para pieles sensibles.

En cuanto al cabello, el aceite de coco es recomendado para tratar la resequedad del cuero cabelludo debido a sus propiedades hidratantes. Además, tiene un efecto reparador, revitalizante, aporta brillo y suavidad, protegiendo la fibra capilar y evitando la rotura del cabello.

El producto mencionado, en su versión virgen y orgánica, se puede comprar de manera online en La Tienda de Cristóbal. Este negocio se encarga de distribuir en España, Portugal y Francia suplementos, bebidas y cosméticos de la prestigiosa marca malasia DXN.

No hay duda de que el aceite de coco es realmente positivo para el cuerpo en cantidades moderadas. Lo recomendable es adquirir este producto en tiendas que ofrezcan productos certificados.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.