Vinilos para moto personalizados, de la mano de ADHESIVOSEMBARRADOS

miércoles, 15 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Los vinilos para moto son muy populares en el ámbito de las competiciones de motocross, ya que estos sirven para diferenciar las motos de cada competidor y les permite mostrar su personalidad en la pista. En este sentido, ADHESIVOSEMBARRADOS abarca la gran mayoría de las marcas de motos utilizadas para el offroad, incluidos los quads y ofrece a los usuarios la posibilidad de personalizar los adhesivos a la medida de cada vehículo.

Pegatinas para motos en las diferentes competiciones Los adhesivos son un recurso para decorar las superficies visibles de las motos que se usan en competiciones para diferenciarse del resto de los rivales y proteger las motos. Esto se hace principalmente para evitar errores y también porque la audiencia relaciona a los participantes por sus colores, número o demás características que le agregan, siendo este uno de los beneficios más notables de adquirir un kit de adhesivos.

ADHESIVOSEMBARRADOS ofrece la posibilidad de adquirir uno de sus kits de vinilos entregándolo en un máximo de cuatro días hábiles, ya que cada diseño es personalizado, lo que quiere decir que se desarrolla e imprime al momento. Para estas modalidades de competición, la empresa cuenta con diseños exclusivos de las marcas Yamaha, Honda, KTM, Husqvarna, BMW, etc., pero si la moto no se encuentra entre el catálogo de la página web, se pueden enviar las especificaciones para mandar a elaborar uno para el modelo.

Es importante detallar que todos los adhesivos se realizan con vinilo grueso de la mejor calidad del mercado y presentan además un acabado brillante y duradero. Como las competiciones se efectúan en ambientes hostiles, el material está hecho para resistir golpes, manchas y raspones, sin comprometer la integridad del diseño.

Vinilos exclusivos para offroad Existe una gran variedad de ofertas en el mercado que varían en forma, tamaños y materiales, por lo que conseguir un producto en específico puede llegar a ser complicado. Teniendo en cuenta que cada competición es diferente, los participantes de la modalidad offroad cuentan con un apartado en la página web de ADHESIVOSEMBARRADOS en la que se encuentran todas las marcas de motos a las que se les puede agregar pegatinas. En el kit general se entrega un vinilo de alta resistencia para cubrir el guardabarros delantero y trasero, tapas de radiador, cajas de filtro, protectores de barras de horquilla y basculantes. Además, la empresa también dispone de un juego de portanúmeros personalizables.

Al igual que el resto de los vinilos para moto que presenta la empresa, estos modelos pueden personalizarse de forma básica desde la web o sino también cuentan con la opción de personalizarse al ponerse en contacto directo con atención al cliente, para recibir unas pegatinas únicas en menos de cinco días.



