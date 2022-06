¿Cómo definir una estrategia de contenidos para las redes sociales? Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Una práctica que ha sido ampliamente aplicada para vender o promover una marca, producto o servicio es el marketing en redes sociales.

Sin embargo, captar la atención de la audiencia es difícil. Por lo tanto, contar con la ayuda de un experto que se encargue de gestionar las redes sociales, así como de plantear una estrategia de contenidos es fundamental para tener éxito. En este sentido, con más de 14 años de experiencia en el sector de marketing digital, Let’s Marketing destaca en la creación y gestión de redes sociales para empresas. Esta firma se asegura de proporcionar contenido interesante, valioso y relevante para la audiencia.

Los beneficios para las marcas del marketing en redes sociales Hoy en día, una de las mejores maneras de hacer visible una marca es por medio de las redes sociales. Los diferentes instrumentos empleados ofrecen al público general la oportunidad de conocer de primera mano una identidad más cercana de las marcas. Asimismo, los usuarios tienen la posibilidad de poseer una voz real ante las empresas, pudiendo expresar de manera directa las experiencias positivas o negativas de las cuales han sido partícipes. Es decir, con una estrategia en redes sociales, la relación entre ambas partes es bilateral.

El uso de esta estrategia puede ofrecer muchas ventajas a las empresas, permitiéndoles incrementar la presencia de su marca entre los consumidores. En consecuencia, es posible atraer a nuevos clientes que contribuyan al aumento de las ventas.

Definir una estrategia de contenidos Uno de los puntos clave para crear una estrategia de contenidos es definir y conocer al público objetivo. Solo de esta manera es posible tener una comunicación efectiva con ellos. Debido a la gran evolución que ha tenido el marketing en el mercado, ya no basta solo con definir la ubicación y el comportamiento del cliente ideal. Se deben averiguar sus gustos, intereses, necesidades, metas y problemas que lo alejen. Este usuario ideal se conoce dentro del marketing digital como buyer persona. Con él, se trata de definir al público objetivo de forma muy concreta. De esta forma, se puede saber cuáles son los intereses de los individuos y qué comunicación prefieren en las redes sociales.

En la planificación de la estrategia de contenidos, es necesario tener en cuenta los cambios en las estructuras de las redes sociales. Estas innovaciones se hacen generalmente con la finalidad de captar la atención de los usuarios. Por tanto, las marcas deben estar al tanto de estas variaciones y adaptarse rápidamente.

Un punto importante en la creación de la estrategia es el enfoque del contenido. Este debe estar dirigido a replicar la identidad de la marca. Es decir, debe reflejar cómo es la marca, el propósito de su existencia y qué quiere comunicar a los clientes. Además, es importante tener en cuenta que no todas las redes sociales tienen la misma funcionalidad. Por lo tanto, el contenido debe estar adaptado a cada una de ellas.

En Let’s Marketing, se encargan de la creación de estrategias personalizadas, adaptadas a cada red social. Su objetivo se basa en la creación de una comunidad fiel, que interaccione y pueda transformarse en clientes y embajadores de la marca.



