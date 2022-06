El Club de Inversión de El Método RICO, una comunidad para inversores Emprendedores de Hoy

Desde el inicio de su lanzamiento, el libro de finanzas personales e inversión escrito por los hermanos Diego y Richard Gracia, llamado El Método RICO, fue un éxito total de ventas.

A día de hoy, es una obra bibliográfica que ha servido para cambiar la vida de muchas personas, no solo mejorando sus finanzas, sino también sus objetivos de vida.

Tras el gran auge de ventas y la creciente comunidad de lectores que posee, los autores han creado el Club de Inversión de El Método RICO, donde esta comunidad encontrará desde oportunidades exclusivas de inversión, hasta conocimientos adquiridos a partir de la experiencia de otros inversores.

Las características del Club de Inversión En líneas generales, se trata de un club compuesto por un selecto grupo de inversores donde aprenden, comparten conocimientos y experiencias, a la vez que acceden a oportunidades de inversiones y de negocios que no se encuentran disponibles en el mercado tradicional.

El club se basa en la filosofía de que una persona es capaz de llegar más lejos, solo cuando se encuentra rodeado de personas que le acompañen en el camino. Concretamente, se compone de tres tipos de personas. Por un lado, están los mentores Diego y Richard Gracia, por otro lado, los inversores que quieran crecer, mejorando sus habilidades y conocimientos, y por último, los profesionales con mucha experiencia en el mundo de las inversiones y las finanzas.

Considerando que la libertad financiera es un objetivo a largo plazo, la mejor manera de recorrer este apasionante camino es junto a otras personas con las mismas ambiciones y que busquen el mismo objetivo. De esta manera, es más fácil aprender, crecer, mantener el enfoque y no rendirse ante las dificultades, algo mucho más difícil de lograr en solitario.

¿Cuáles son las principales ventajas de formar parte del Club de Inversión? Son varios los beneficios de pertenecer al Club de Inversión de El Método RICO. Por un lado, la persona tendrá acceso a oportunidades exclusivas de inversión off-market, en sectores a los que no todo el mundo puede entrar. De la misma manera, podrá co-invertir tanto con los mentores y expertos del grupo, como con cualquier otro miembro de la comunidad. Pero además de eso, accederá a formaciones y masterclases ofrecidas por expertos invitados, contará con el apoyo grupal de sus compañeros, aprenderá de algunos de los mejores gurús financieros de la historia y estará siempre al día con la información más relevante del momento en el mundo de las finanzas.

El Club de Inversión tiene un coste mensual muy ajustado que se ve claramente compensado con el aporte de valor, las formaciones y el acceso a las charlas y oportunidades de inversión solo para los miembros del club. Para conocer más información y convertirse en miembro, se puede contactar con los hermanos Gracia a través del enlace disponible en su página web.



