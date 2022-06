Camiseta offroad microperforada en ADHESIVOSEMBARRADOS Emprendedores de Hoy

martes, 14 de junio de 2022, 18:07 h (CET)

Los apasionados del motocross saben lo importante que es contar con la indumentaria correcta y acorde con la temperatura del ambiente. Este deporte extremo necesita una vestimenta que aporte seguridad, pero también es imprescindible que en las épocas de más calor, por ejemplo, los deportistas cuenten con ropa específica para las altas temperaturas.

En este sentido, ADHESIVOSEMBARRADOS se caracteriza en el mercado por ofrecer camiseta offroad microperforada de seguridad y totalmente personalizada. Además, el estilo de un deportista de motocross lo es todo dentro y fuera del circuito, ya que esta prenda lo distingue del resto.

ADHESIVOSEMBARRADOS, la tienda online experta en personalizar equipamiento para motocross En los deportes extremos, el estilo del deportista se evidencia dentro y fuera del circuito. Más allá de tener un estilo propio que lo identifica del resto, el piloto debe llevar una vestimenta reglamentaria que garantice la seguridad y minimice riesgos mientras compite.

ADHESIVOSEMBARRADOS es una empresa que se caracteriza por vender y personalizar prendas, diseñar accesorios para motos y adhesivos offroad entre los que destaca: enduro, motocross y trail. También ofrece adhesivos onroad.

Esta tienda online cuenta con más de 1.500 productos, de los cuales el 80 % son adhesivos y accesorios para motos. Además, realiza diseños personalizados a medida para las camisetas de motocross, adhesivos para motos, prendas complementarias para motocross y enduro, y fundas de asiento para motocross, siempre teniendo en cuenta las distintas estaciones del año. En este sentido, la camiseta offroad microperforada está diseñada para la temporada de verano, por lo que además de cumplir con los requisitos reglamentarios, permite que el deportista no sufra golpes de calor durante la competición.

El éxito de la tienda española se debe a la variedad de sus productos La tienda ofrece equipamiento personalizado tanto para la moto como para el deportista. Para ello, el cliente contacta previamente con la empresa y acuerda el diseño con los expertos, quienes garantizan un trabajo excelente en todos los productos pedidos.

ADHESIVOSEMBARRADOS tiene presencia en todo el mundo a través de su página web, por lo que gestiona envíos dentro y fuera de España.

Teniendo en cuenta que en los deportes extremos la personalidad del competidor forma parte de su pasión, personalizar la moto y la vestimenta es una de las características más importantes. Cada prenda o accesorio que es diseñado en ADHESIVOSEMBARRADOS puede ser personalizado,por lo que hay garantía de no encontrar otro similar en los circuitos. Para más información sobre los productos disponibles, como la camiseta offroad microperforada, los interesados pueden visitar su tienda online.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.