Clínica Podológica M.O. habla sobre la importancia de la podología deportiva para prevenir afectaciones crónicas

martes, 14 de junio de 2022, 18:06 h (CET)

El deporte es una práctica que llama la atención y que incluso despierta la pasión de muchas personas. Sin embargo, ese ímpetu por la práctica deportiva puede tener ciertos factores de riesgo. Entre las lesiones más comunes están las lesiones en los pies, las cuales, aunque parezcan leves en su momento, pueden causar malestares crónicos y dolores sumamente agudos si no se tratan a tiempo.

Ante esta situación, Clínica Podológica M.O. ofrece un enfoque de podología deportiva que hace énfasis, principalmente, en la prevención, con el objetivo de detectar a tiempo y tratar adecuadamente las lesiones en los pies de los deportistas, para evitar que estas se conviertan más adelante en malestares crónicos y severamente dolorosos.

La importancia de la prevención en la podología deportiva La prevención es fundamental para la podología deportiva, ya que la locomoción del cuerpo funciona de forma interconectada, de modo que una lesión leve en alguna parte específica del cuerpo puede provocar afectaciones en otras zonas. Así, por ejemplo, una lesión relativamente sencilla y sin aparentes efectos adversos en el pie puede generar una distorsión en la postura, que termine por desbalancear y, consecuentemente, afectar a la cadera, lo que provoca severas dolencias a largo plazo si esta lesión, pequeña en un inicio, no se corrige a tiempo.

Clínica Podológica M.O. es una de las mejores opciones en Barcelona para evaluar y prevenir los efectos adversos que puede provocar, a largo plazo, la acumulación de microtraumatismos y pequeñas lesiones en los pies de los deportistas. Para ello, realizan diversos análisis en cada paciente, en varias posturas y con algunos movimientos básicos, que permiten observar a fondo las capacidades motrices del paciente, a fin de hallar desviaciones posturales u otros posibles indicios de alteraciones en la estructura de los pies, que pueden afectar al resto del cuerpo.

Un equipo altamente especializado en el cuidado de los pies La parte del cuerpo que sufre más estrés durante la práctica deportiva son los pies, debido a toda la actividad que recae sobre ellos durante estas actividades. Esto contribuye al surgimiento de lesiones o alteraciones estructurales en los pies del deportista, debido a la acumulación de pequeños golpes y desgastes. Sin embargo, otro factor de riesgo lo constituyen las posturas y los hábitos de movilidad en la vida cotidiana, los cuales pueden causar o profundizar estas dolencias en el pie cuando presentan desvíos o distorsiones.

Clínica Podológica M.O. cuenta con el equipo necesario, tanto técnico como humano, para realizar un análisis minucioso de la estructura y condiciones de movilidad en los pies de cada paciente. Estos análisis se llevan a cabo bajo el liderazgo de Alberto Martínez Oller, especialista con amplia trayectoria en la podología deportiva, quien ayuda a los pacientes a conocer, comprender y prevenir todos los factores de riesgo que pueden conllevar a una lesión en los pies que, con el tiempo, puede provocar dolores crónicos y limitar la movilidad en otras partes del cuerpo.



