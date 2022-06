El trabajo del futuro está ya presente Emprendedores de Hoy

martes, 14 de junio de 2022, 17:44 h (CET)

Más de 640 maestros de escuelas públicas a lo largo del país están conectados a su ordenador iniciando una capacitación en “coaching educativo”. El primer módulo de actualización del CAFAE-SE, que depende del Ministerio de Educación peruano, en alianza con Eskeel, compañía española experta en programas de upskilling y reskilling, se ha puesto a disposición de los maestros peruanos para actualizarse en los nuevos entornos académicos. La aspiración es manejar grupos similares cada mes hasta alcanzar a la totalidad de maestros en ese país.

Este es un ejemplo de las cosas que están pasando en el mundo. Primero, la interacción global, que permite desde España aportar capacidades digitales de formación a otras geografías, como Perú en este caso. Segundo, la eliminación de las distancias y los tiempos, que posibilita que los maestros peruanos puedan estudiar desde cualquier ciudad de su país y en el horario que mejor les acomode. Tercero, el cambio de perfil profesional, que hace que los maestros públicos consideren valioso adquirir habilidades personales como las del coach para mejorar sus capacidades profesionales. Cuarto, la introducción de las tecnologías en algo tan valioso como la formación de formadores para conseguir un alto alcance a bajo coste.

Actualmente, los diferentes departamentos empresariales apuntan a lo mismo. Mejorar las capacidades de sus equipos, de manera ágil, omnipresente y que les aporte soluciones de inmediatas a su día a día, a bajo coste. Todo ello promoviendo la innovación digital para mejorar sus procedimientos así como crecer en productividad.

Por otro lado, los profesionales están en la misma carrera, pero desde la perspectiva personal. Mejorar sus habilidades y conocimientos para crecer en empleabilidad.

En este sentido, el upskillinges un concepto que se ha popularizado entre las compañías de todo el mundo, ya que hace referencia a la optimización del personal existente por medio de la formación especializada. El reskilling es como un paso a la transformación del equipo, reconvirtiendo sus habilidades mediante formación en nuevas áreas.

El problema está en que la oferta formativa es enorme y existe un gran desconocimiento sobre cuáles son los empleos y roles que tendrán mayor demanda en el futuro. Salir a buscar cursos de capacitación sin un plan, sin un programa de upskilling o reskilling, puede resultar tan malo como ir al supermercado a hacer la compra de la semana sin saber lo que falta ni lo que se va a cocinar. Se puede terminar tirando dinero sin alcanzar los resultados buscados.

Según la escuela de negocios Eskeel, los trabajos del futuro requerirán de más conocimientos tecnológicos en torno a big data, inteligencia artificial y aprovechamiento de los recursos digitales que ofrece internet y, al mismo tiempo, habilidades de empatía, motivación y coach, muy orientado a habilidades del llamado “liderazgo consciente”.

Los trabajos con mayor demanda en el futuro Desde hace varios años, la tecnología aplicada al desarrollo empresarial ha tenido grandes avances. Sin embargo, no fue hasta el año 2020 cuando la totalidad de las empresas notaron la necesidad de enfocarse en los desarrollos digitalizados, por la obligación de reducir el contacto físico y cambiar la metodología de trabajo.

Esto abrió nuevas oportunidades laborales, basadas en el conocimiento de internet, las nuevas tecnologías y la digitalización aplicada a las empresas. En este sentido, el análisis de big data es uno de los cargos que tendrá mayor demanda en los próximos años, porque se basa en el proceso de examinar una gran cantidad de datos, para ayudar a las corporaciones a tomar mejores decisiones.

De la misma forma, todos los cargos laborales que rodean la transformación digital interna y externa, desde la captación del personal, prevención de riesgos laborales, optimización de operaciones, gestión comercial, digitalización de las finanzas y marketing digital, son sumamente importantes. Como se puede inferir, esta actualización de los departamentos está abriendo nuevos campos profesionales, que seguirán siendo vigentes por los próximos años.

Soluciones de actualización de habilidades: upskilling y reskilling Según investigaciones del Pacto Digital de Telefónica, para el año 2030, no existirán el 85 % de los cargos laborales actuales, debido a que las empresas están impulsando cada vez más rápido la digitalización de sus procedimientos. Esto no debe ser desalentador para los empleados, porque el mismo avance está abriendo nuevos empleos y la mayoría de las empresas buscan capacitar al mismo personal para llenar estas vacantes.

Son muchos los beneficios que trae el adiestramiento del personal, con la idea de que sea capaz de cubrir las nuevas necesidades de la compañía, mejor conocido como upskilling o reskilling. Esta práctica consiste en crear un plan estructurado para enseñarle las nuevas actualizaciones del sector a los trabajadores de cada departamento, para reducir el proceso de selección y retener al talento, mientras se combate la brecha digital.

Para conocer más sobre cómo aplicar upskilling y reskilling en cada tipo de empresa, y en cada área, Eskeel cuenta con un método de evaluación, que permite diseñar un programa a medida para cada empresa o para cada profesional, para optimizar las capacidades. En el caso de los altos directivos que estén evaluando actualizarse o transformarse, Eskeel también cuenta con un servicio de consultoría de cortísima duración, que ayuda a elegir los campos y las escuelas que mejor se ajusten al plan personal. En su página web, se encuentra disponible más información.



