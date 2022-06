Celia Vergara, cantante, logopeda y vocal coach, profesora en la escuela Hot Stuff Producciones Emprendedores de Hoy

martes, 14 de junio de 2022, 17:45 h (CET)

La consagración en la industria musical llega con la constancia y la persistencia. Por esta razón, es conveniente conocer casos de éxito, como Celia Vergara, cantante, logopeda y vocal coachque ha consolidado una importante carrera.

Ahora, pone a disposición de los nuevos artistas su talento, bajo el método que lleva su nombre, centrado en cantantes y comunicadores que deseen formarse eficazmente. Aprender a cantar, encontrar un estilo propio, ganar confianza, poder llegar a las notas acertadamente sin dañar las cuerdas vocales y la garganta es posible accediendo a la formación integral que ofrece Celia Vergara en Hot Stuff Producciones.

La carrera polifacética de Celia Vergara Celia Vergara es una artista polifacética que se ha desempeñado como voz original cantada de múltiples películas de la factoría Disney, entre las que se encuentra su emblemático personaje de Meg en Hércules, Mother Gothel en Enredados, Falli en Mulán y Madre en Vaiana, entre otras. Como cantante y compositora, ha tenido numerosas colaboraciones con artistas como Miguel Bosé, Manolo Tena y Joaquín Sabina. A lo que se suma sus múltiples apariciones en programas de televisión como Qué Apostamos, Uno de los Nuestros y Mira Quién Baila.

Vergara también ha tenido una prolífica carrera en las artes escénicas, apareciendo en obras de teatro musical de trascendencia nacional e internacional como Otro Gran Teatro del Mundo, Forever King of Pop y 50 sombras, el musical, entre otras. De igual forma, puede ser escuchada como dobladora de canciones de Rebecca Bunch, personaje protagonista de la serie Crazy Ex-Girlfriend, además de prestar su voz como cantante para otras series como Wandavision y las películas previamente mencionadas.

Hasta ahora, los trabajos editados de Celia Vergara que ya están en el mercado son el LP Time to Play y el EP Vergara, ambos son composiciones propias marcadas por textos de alto calado emocional y un enfoque magistral y elegante que combina el jazz y el pop más refinado.

La efectividad del Método Celia Vergara Aunada a su trayectoria como artista, Celia se desempeña como vocal coach y mentora graduada en logopedia en la UCM. Además, fue becada para estudiar en la prestigiosa LIPA y ha creado el Método Celia Vergara para cantantes e intérpretes, cuyo énfasis ayuda a los artistas, brindándoles las herramientas necesarias para que ganen confianza al cantar y aprendan sobre este oficio.

La metodología de Celia se basa en tres pilares fundamentales (mente, oído y voz) y propone una estrategia novedosa que aporta un crecimiento único con la voz, para proceder a un diagnóstico personalizado que comprueba el estado actual de cada cantante, reconociendo que cada uno es único e irrepetible. Vergara respeta la diversidad de estilos musicales y la identidad artística. Metodología adecuada tanto para iniciar desde cero como para cantantes profesionales, generando un ambiente de aprendizaje ameno y una experiencia memorable.

Los interesados en cursar esta metodología deben pasar por un proceso de selección previo y pueden consultar la información en Hot Stuff Producciones para iniciar un aprendizaje profundo alternativo y más eficaz que las clases típicas de canto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.