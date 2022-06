Los detectives de Grupo NEOX detectan bajas laborales falsas Emprendedores de Hoy

Los empleados de una compañía, en determinados momentos, se ven en la necesidad de coger la baja laboral por diversos motivos como enfermedades o accidentes.

Esto puede alterar la dinámica de las empresas para funcionar correctamente y ser rentables. Por ese motivo, en algunos casos, las compañías presentan dudas con respecto a la veracidad de la patología o dolencia que ha propiciado la situación de incapacidad de sus empleados.

En este contexto, Grupo NEOX es una agencia de detectives privados que se ofrece a investigar los detalles del estado físico o mental por los que estos trabajadores abandonan sus puestos y responsabilidades. Los más de 25 años de experiencia de esta agencia de detectives avalan su discreción, profesionalidad y eficiencia resolviendo los problemas que se les presentan. Sus servicios están disponibles en toda la Región de Murcia, aunque también es posible contratarlos en todo el territorio nacional.

Debido a sus métodos de investigación, basados en una exploración de la conducta de las personas en situación de incapacidad temporal (IT) y una recolección de datos, esta agencia de detectives se ha posicionado exitosamente en el mercado. Entre sus clientes cuenta con particulares, empresarios y organizaciones públicas y privadas, y a todos les garantiza un servicio de calidad.

¿Cuáles son las bajas laborales más frecuentes? Grupo NEOX señala que los motivos más frecuentes para solicitar la baja laboral son las enfermedades comunes y las psicológicas y los accidentes de transporte y los laborales. Cuando las empresas dudan de alguno de estos motivos que propician la situación de IT, pueden solicitar los servicios de esta agencia.

Normalmente, estos operativos, basados en una observación continuada, comienzan a primera hora de la mañana, cubriendo toda la jornada. Así, tratan de poner de manifiesto y demostrar actividades que pudieran ser incompatibles con la patología presentada, o contrarias a la prescripción facultativa, provocando la ralentización de la curación. Los detectives de Grupo NEOX presentan a sus clientes un informe detallado en el que se describen todos los movimientos efectuados por el investigado, dando a conocer las razones reales por las que los empleados han abandonado temporalmente sus puestos de trabajo.

¿Cómo son los servicios de detección de bajas falsas? En su página web, Grupo NEOX aporta más detalles sobre sus diferentes servicios exclusivos, de calidad garantizada. También ofrecen información sobre distintas promociones y modalidades de pago. Asimismo, los usuarios tienen la oportunidad de ser atendidos de forma personalizada. A través de un formulario online, un mensaje directo o una llamada, pueden compartir sus casos y recibir asesoramiento gratuito. Sin importar la complejidad de cada situación, Grupo NEOX aconseja y proporciona soluciones que podrán, en muchos casos, concluir con el despido disciplinario del trabajador.

Esta agencia de detectives puede ayudar a corroborar datos a cada emprendedor y empresario que tenga dudas sobre el comportamiento de sus empleados. Grupo NEOX garantiza veracidad en los resultados de cada investigación.



