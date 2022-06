Expodrónica 2022 llega a IFEMA, dentro del World ATM Congress, del 21 al 23 de junio Comunicae

martes, 14 de junio de 2022, 17:38 h (CET) El evento Expodrónica 2022 se celebrará en IFEMA (Madrid), dentro del World ATM Congress, entre el 21 y el 23 de junio de 2022. Este congreso reúne a las mejores empresas del sector aeronáutico con el fin de poder mostrar las últimas actualizaciones que los nuevos drones han aplicado a diferentes áreas: industria, transporte, inspección de obras e infraestructuras, agricultura de precisión, seguridad y emergencias, etc HPDRONES estará presente en el evento internacional Expodrónica 2022

Expodrónica 2022 es un evento que tiene como público objetivo a distribuidores, fabricantes, empresas de servicios, escuelas de formación, telecomunicaciones, centros de investigación e instituciones; y suele contar con la asistencia de grandes personalidades, tanto dentro, como fuera del mundo aeronáutico.

Por primera vez en la historia, HPDRONES participará en este evento internacional, el cual engloba a las empresas más punteras dentro del sector tecnológico y aeronáutico.

Junto a más de 180 expositores y con más de 200 ponencias en los distintos espacios dedicados, con la celebración de este evento se espera poder dar visibilidad a todos los avances realizados en este sector y apoyar a todos los empresarios del sector en las distintas líneas de negocio: industria, transporte, inspección de obras e infraestructuras, agricultura de precisión, seguridad y emergencias, etc.

Además, cabe destacar el pabellón dedicado a Movilidad Aérea Avanzada, en el cual se podrán observar los nuevos conceptos de transporte de personas y mercancías proporcionados por estas recientes aeronaves.

Durante esta edición estará presente Umiles, grupo que durante el pasado año hizo la presentación de su Aerotaxi Español y que, para este evento tiene pensado mostrar su nuevo sistema de estabilidad llamado FLyFree.

World ATM Congress. Congreso profesional de desarrollo y gestión del espacio aéreo

Expodrónica se incluye dentro del World ATM Congress, evento que cumple su 9º edición y en el que se reúnen los mejores profesionales dedicados al desarrollo y gestión del espacio aéreo. Este Congreso se llevará a cabo en IFEMA (Madrid), del 21 al 23 de junio de 2022, el cual tiene la capacidad de albergar a una gran cantidad de invitados.

Ponentes de Expodrónica 2022

Expodrónica 2022 tiene muchos ponentes, entre los que cabe destacar a aquellas personalidades ilustres de las instituciones más importantes dentro del sector, tales como, por ejemplo, EASA, AESA o Enaire.

A su vez, las personas que asistan al evento podrán disfrutar de la visita de representantes tanto de la OTAN, como de la Unión Europea. Estos magníficos profesionales se encargarán de acercar a todo el público asistente la información más avanzada con respecto al futuro de los drones, así como la vinculada con la situación actual que existe dentro del sector.

Visita HPDRONES en Expodrónica 2022: Stand 1287 de IFEMA

HPDRONES, referente dentro de la península en la distribución de drones y en la consultoría para la implementación de dicha tecnología en casi cualquier negocio, estará presente en el Stand 1287 de IFEMA durante Expodrónica 2022 para presentar algunas de sus distintas líneas de negocio:

DJI (Consumer, Enterprise y Agricultura)

YellowScan (Tecnología LIDAR).

Quantum Systems (Ala fija) Algunos de los principales modelos que la marca presentará durante Expodrónica 2022 serán:

M30

Agras t30/t10

Ala fija (Quantum)

Cámara (YellowScam) Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.