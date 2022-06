Visual Publinet celebra sus 25 años con una fiesta en su sede central Comunicae

martes, 14 de junio de 2022, 17:30 h (CET) En el evento intervinieron Elena Espinosa, teniente de Alcalde de Vigo, David Regades, Delegado del Consorcio Zona Franca y Luis Rey Fernández-Arruty, Director de Operaciones de INEO. La música y los looks noventeros amenizaron la velada hasta bien entrada la tarde El pasado viernes, 3 de junio, Visual Publinet celebró su 25 aniversario con un evento por todo lo alto en su oficina de Vigo. La mañana arrancó con un acto en el que intervinieron los socios fundadores de la agencia, así como autoridades y representantes de algunas de las asociaciones locales más relevantes del tejido empresarial vigués.

Celebración noventera

Miguel Bugarín, Alejandro Arce y Sergio Fernández, los 3 socios que llevan viendo crecer a Visual Publinet desde el año 1997, rompieron el hielo con sus intervenciones, en las que hicieron un recorrido por los 25 años de la agencia.

Llegó el turno después de Luis Rey Fernández-Arruty, Director de Operaciones de INEO (Asociación Multisectorial de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación), que refrescó la memoria de los asistentes y arrancó más de una carcajada al recordar cómo ha cambiado el sector tecnológico desde los años 90, década en la que se fundó la agencia.

David Regades, Delegado del Consorcio Zona Franca de Vigo, hizo también un repaso nostálgico del ecosistema digital a lo largo de estas 2 décadas y puso en valor el compromiso y el trabajo de todo el equipo de Visual Publinet para dar forma a la agencia que es hoy en día.

Cerró el acto Elena Espinosa, teniente de Alcalde de Vigo, recordando las herramientas digitales que utilizaba durante su época como universitaria y agradeciendo a Visual Publinet su aportación a la ciudad de Vigo y a la comunidad gallega.

Después de los discursos oficiales, tanto el equipo como los invitados disfrutaron de un desayuno, al que se unieron también algunos ex trabajadores de la agencia, amigos y partners. La fiesta se alargó hasta bien entrada la tarde. La música y los looks noventeros amenizaron la velada y pusieron el toque nostálgico a estas bodas de plata.

Sobre Visual Publinet

Corría el año 1997 cuando tres vigueses crearon una de las primeras agencias de diseño web en Galicia y empezaron a mostrarle a sus clientes todo lo que podían conseguir a través de Internet, primero con autónomos y pymes, aunque no tardaría el momento de llegar a compañías de todo el mundo.

Hoy Visual Publinet cuenta con una plantilla de más de 30 trabajadores y sedes en Vigo, A Coruña, Lugo y Madrid. Su actividad se estructura en dos grandes departamentos: factoría web y marketing digital, desde los que trabajan para empresas de todo tipo de sectores. Bonilla a la Vista, Aceites Abril, Zurich, DAS, Grupo ABN, Teais, Comar, Anfaco, Grupo Nove, Clínicas Gaias, Grupo Nogar, Conservas Albo, Adolfo Domínguez, Vegalsa, Mutua Universal, Altia, Cabañitas del Bosque o Finsa son algunas de las empresas que han confiado en la agencia durante estos 25 años. También clientes institucionales como la Xunta, las Universidades de Vigo, Coruña y Santiago o los concellos de Coruña, Santiago, Ferrol o Vilagarcía de Arousa.

