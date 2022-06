¿Qué son los vicios ocultos en una vivienda de segunda mano?, por Bazán Abogados Emprendedores de Hoy

El bufete especializado en propiedad horizontal, Bazán Abogados, advierte que en las viviendas de segunda mano pueden existir daños visibles u ocultos.

Estas afectaciones se les conoce como ‘vicios’ y constituyen un elemento que puede afectar el valor del inmueble. Sobre todo, si esos problemas no han sido atendidos oportunamente.

Todas las entidades autónomas en España tienen una regulación sobre este tema, que también se encuentra amparado en el Código Civil. El objetivo es ofrecer a los compradores de estas propiedades usadas un nivel aceptable de garantías.

Ejemplos de vicios ocultos Según esta asesoría jurídica, los vicios ocultos suelen clasificarse en tres tipos. La primera clasificación son los vicios en la construcción y se materializan en grietas en los muros, humedad, desprendimiento de revestimientos o de ladrillos. También existen los vicios ocultos en instalaciones. En estos casos, se refieren a problemas en las tuberías, sistemas hidráulicos o redes eléctricas.

En tercer lugar, están los vicios ocultos en los servicios. Son problemas localizados en la red sanitaria, sistema de drenajes o una mala impermeabilización, entre otros. En un inmueble de segunda mano, es muy común encontrar problemas de humedad en algunas paredes, pisos o techos o desprendimiento de azulejos. También es usual encontrar defectos en la pintura o los acabados.

La mejor manera de evitar este tipo de inconveniente es hacerse acompañar de un perito para revisar la propiedad. De esta manera, se podrán incluir en el contrato de venta o alquiler cláusulas que incluyan estos desperfectos. Si ya se ha consumado la transacción existen fórmulas legales para obligar al vendedor o arrendador a remediar los vicios ocultos.

Alternativas legales para reclamar por vicios ocultos Bazan Abogados es un bufete de abogados especialistas en comunidades de vecinos, en temas de propiedad horizontal y asesorías para asociaciones y fundaciones que desean entablar reclamaciones. En su plantilla, cuenta con profesionales en derecho Laboral, Civil y Mercantil preparados para ofrecer el respaldo legal que se requiera en esos casos. Como expertos en la resolución de conflictos saben de las alternativas legales que hay en los casos de vicios ocultos.

Lo más importante que debe saber el comprador es que al adquirir un inmueble se adquiere por derecho una garantía. Esa prerrogativa solo se puede ejercer en los casos donde se compruebe que el vendedor no hizo las advertencias sobre el estado de la propiedad. En caso de hacerlo, todos los avisos deben quedar asentadas por escrito y en caso de que surjan vicios ocultos adicionales, estos quedarán sujetos a reclamos.



