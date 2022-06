Conseguir una limpieza de ventanas y superficies lisas impecable Emprendedores de Hoy

Una de las tareas más agotadoras y que más pereza da es la limpieza de ventanas. Da igual que sean las ventanas del dormitorio, de la cocina, de la buhardilla, del comedor, de la terraza que llegan hasta el techo o los tragaluces de las escaleras.

Está claro, la limpieza de las superficies acristaladas nunca ha sido una tarea fácil y menos aún conseguir realizar la limpieza de manera impecable y sin que queden esas odiosas rayas. Kärcher invita a descubrir la revolucionaria limpieza de superficies lisas con las limpiadoras de cristales Window Vac de Kärcher, una solución para conseguir unos cristales impecables y sin rastro de franjas ni de gotas. Sin esfuerzo y 3 veces más rápido que con los métodos tradicionales.

Su tecnología se basa en tres pasos. Primeramente, pulverizar el detergente en la superficie. En segundo lugar, limpiar la suciedad y, en tercer lugar, aspirar el agua sucia. Este aparato no sirve solo para ventanas. Estas limpiadoras de cristales también son idóneas para mamparas de duchas, azulejos de baño y cocinas, mesas acristaladas o espejos y hasta para los cristales del coche. Todo quedará resplandeciente en un momento y sin esfuerzo.

Si, además, se combina la limpiadora de cristales Window Vac con el paño con vibración KV4, se conseguirá un trabajo aún más cómodo. La vibración hace que el trabajo resulte aún más cómodo, ya que elimina la suciedad con potentes vibraciones. Gracias a la humectación automática del paño, las superficies contiguas no se mojan con la pulverización y tanto las manos como el suelo permanecerán secos. Además, al suprimirse la pulverización también se ahorra tiempo. La limpiadora de cristales se encargará del resto y aspirará la mezcla de suciedad.

Por último, cabe destacar cómo conseguir una limpieza rápida, sin esfuerzo y muy eficaz de los ventanales altos o las ventanas situadas a mucha altura. Esto es posible gracias al kit de prolongación de Kärcher, disponible como accesorio opcional. Mientras que antes era necesario subirse a una escalera o mantener el equilibrio en una silla para limpiar, ahora puede hacerse de forma segura de pie y desde el suelo. Por cierto, el accesorio vibrapad a batería también puede utilizarse junto con la prolongación telescópica.

