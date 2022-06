Las opiniones de Sedyan Energy la llevan al éxito Comunicae

martes, 14 de junio de 2022, 16:03 h (CET) Las reseñas positivas avalan el objetivo de esta empresa española: superar las expectativas de sus clientes con un buen servicio Internet es el escaparate perfecto para cualquier comercio o entidad. Del boca a boca se ha pasado al buscador de opiniones. Ahora, las personas buscan reseñas para llevar a cabo el servicio que desean. Tener una buena reputación y valoraciones positivas hace que se venda o no el producto. Así, desde la empresa española Sedyan Energy, han cumplido su objetivo de realizar un buen trabajo y, eso, se ve en los clientes satisfechos.

Desde Sedyan Energy llevan realizando desde hace 25 años instalaciones de sistemas de aire acondicionado y calefacción y disponen de los mejores técnicos para asesorarte en materia de electricidad, fontanería e instalación de antenas. La profesionalidad se refleja en las opiniones de Sedyan Energy en Internet: "Hace una semana me instalaron el aire acondicionado en casa. Todo fue muy rápido y profesional. Totalmente recomendable", comenta un cliente.

La limpieza, la duración de la instalación y la calidad del servicio son muy importantes a la hora de dar una buena imagen. David Pérez, uno de sus clientes ha subrayado que "comparó precios y el suyo fue el precio más competitivo tanto para máquina como para montaje". Además, ha añadido que es "muy recomendable".

Asimismo, el boca a boca también es un punto fuerte para las opiniones de Sedyan Energy. Pues, un buen trabajo realizado conlleva unas buenas recomendaciones. "El servicio fue muy bueno. Lo recomendaré a conocidos", indica un cliente.

En un momento en el que cualquier persona puede dar su opinión sobre el servicio prestado, es muy importante destacar entre la competencia. De este modo, repartir tarjetas entre los clientes con un código QR ha sido un éxito, ya que al escanearlo estos puedan dejar su opinión de Sedyan Energy sobre su servicio prestado.

