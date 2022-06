Allianz Partners presenta su memoria sostenible simplificada basada en alianzas e innovación Comunicae

martes, 14 de junio de 2022, 15:46 h (CET) A propósito de su compromiso mensual dedicado al cuidado del medio ambiente, Allianz Partners publica su 'Memoria anual simplificada de Sostenibilidad: Comprometidos con nuestro entorno', un resumen de las acciones desarrolladas en 2021, así como de iniciativas alineadas con los objetivos de la ‘Agenda 2030’ La 'Memoria anual simplificada de Sostenibilidad: Comprometidos con nuestro entorno' de Allianz Partners España plasma la estrategia de Sostenibilidad de la compañía, mostrando los resultados obtenidos a través de las acciones, compromisos y alianzas desarrolladas por la compañía en el último año y que tienen por objeto impulsar a la entidad como un agente positivo y responsable en el cuidado del medio ambiente.

Borja Díaz, CEO de Allianz Partners España y CEO regional de Iberia: “Hemos diseñado cuidadosamente una estrategia de Sostenibilidad referente en el Grupo Allianz Partners. Creamos nuevas alianzas y reforzamos las existentes, pero también innovamos. Estamos convencidos de que la clave está en rodearnos de especialistas en Sostenibilidad, así como de organizaciones sin ánimo de lucro que nos permitan llevar nuestro plan de acción un paso más allá”.

A lo largo del documento, la compañía desarrolla su estrategia centrándose en 4 pilares:

Salud y Bienestar

Allianz Partners se centra en la Comunidad local, pero también en el Equipo que conforma la entidad. Entre las actividades que destaca en su memoria está el acompañamiento psicológico, talleres y actividades orientadas al bienestar emocional y físico de los empleados, así como formaciones para el cuidado de las personas. Sobre este aspecto, Allianz Partners apuesta por la colaboración con organizaciones como la Fundación Freno al Ictus o entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC); esta última con quien además la compañía mantiene una estrecha relación gracias al acuerdo marco firmado el año pasado.

Otro hito dentro de este pilar es el sistema de trabajo híbrido Flex@work, que permite que más del 90% de los empleados de la compañía puedan beneficiarse del teletrabajo.

Diversidad e Integración

Centrados en la igualdad de oportunidades, y contribuyendo a la eliminación de la brecha de género, cultura, y raza, Allianz Partners destaca iniciativas como las dedicadas al colectivo LGTBI, acompañadas de otros logros como la obtención del nivel MOVE del certificado EDGE (Economic Dividends for Gender Equality), que acredita a la entidad como promotora de políticas de igualdad de género, e ‘Equal Pay’.

Por otro lado, confirmando su compromiso con el pago igualitario y el liderazgo femenino, la entidad incluye en este documento algunas adhesiones como a la de la Red EWI (Red de Empoderamiento de la Mujer en el sector Asegurador) y programas como ‘POWER UP’, diseñado para atraer el talento femenino, centrándose principalmente en métodos de ‘coaching’, ‘mentoring’, y aprendizaje de nuevos contenidos, autorreflexión y práctica de fortalezas.

Respecto a la conciliación, la entidad destaca la obtención del sello ‘Baby Friendly’, convirtiéndose en la primera compañía de Asistencia en conseguirlo, sumándose así a los 10 compromisos de una empresa familiarmente responsable.

En cuanto a la integración, Allianz Partners ratifica su compromiso con el Comité Paralímpico Español, contando además con embajadores de marca de excepción como son la triatleta Susana Rodríguez y el ciclista Sergio Garrote.

Medio Ambiente

Con el objetivo de disminuir su huella de carbono, la empresa suma su compromiso medioambiental al de entidades que mantienen objetivos comunes. Un ejemplo de ello es su ingreso en la plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, su relación con la Organización Mundial del Turismo (UWNTO), o su acuerdo con la comercializadora sin ánimo de lucro Juan Energy, organizaciones con las que comparte su compromiso con el Medio Ambiente y la Protección de las Personas.

Además, la entidad suma a su estrategia medioambiental, campañas internas de reducción de uso de plástico y papel con acciones que se incluyen en cada actividad que la empresa organiza. Así como programas centrados en sus operaciones como es el de ‘una Asistencia Verde’ con el objetivo de reducir su impacto CO2 en un 25% para 2025 a través de las ‘reparaciones in situ’ desarrolladas en su actividad de Asistencia en Carretera.

Apoyo a la Comunidad Local e internacional

Como miembro responsable la sociedad, Allianz Partners mantiene una estrecha relación con organizaciones dedicadas a ofrecer ayuda a las personas en territorios afectados por crisis y desastres naturales. Una de las alianzas que la entidad destaca en su memoria, es la que posee con el Comité de Emergencia y la ONG Juan Ciudad, con las cuales ha podido colaborar en campañas de sensibilización o cediendo material médico.

Cerrando su el documento, la empresa destaca su compromiso con la ‘Agenda 2030’ y las acciones concretas que la encaminan hacia el refuerzo de los objetivos de desarrollo propuestos.

Borja Díaz, añade “Desde Allianz Partners apostamos por crear ecosistemas y soluciones sostenibles que den respuesta a esta preocupación global. Como empresa responsable y con poder para impulsar un cambio positivo, debemos mirar por el bien de nuestra sociedad, de las personas que nos rodean y, en general, de nuestro planeta”.

Más información sobre: 'Memoria simplificada de Sostenibilidad: Comprometidos con nuestro entorno'

