Gotas para la alergia AYDOAGUA y sin congestión este verano

martes, 14 de junio de 2022, 16:53 h (CET)

Las alergias estacionales se dan en aquellas temporadas de alergia al polen de primavera a verano que producen un incremento en los casos de alérgicos,que a su vez provocan afecciones en distintas partes del cuerpocomolos ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. Tanto la irritación de los ojos como la congestión nasal son malestares comunes durante estos meses.

Para aliviar los síntomas de alergias, AYDOAGUA ofrece dos tipos distintos de ayuda a los trastornos con las gotas para la alergia que se aplican en la nariz y los ojos. Ambos productos ecofriendly son antiinflamatorios, antimicrobianos, antioxidantes y están elaborados con elementos naturales que actúan como tratamiento, reduciendo la inflamación conjuntival de origen alérgico.

Las gotas naturales de AYDOAGUA ofrecen una solución a las congestiones Para los ojos, las Gotas de Eufrasia de AYDOAGUA son indicadas para tratar diversas patologías, entre ellas, cansancio ocular con otros síntomas derivados de las alergias, como la congestión y la irritación. Cada gota restablece y proporciona una ayuda ante los brotes que provoca el contacto con el polen y previenen el lagrimeo.

Las gotas oculares son adecuadas para todas las edades y también para mujeres embarazadas, ya que están elaboradas con elementos exclusivos de la marca registrada AYDO, como el agua superionizada que es agua manantial anionizada AYDO y el agua de Eufrasia con sus originales vitaminas A, B, C y E; así el agua de vida potencia las propiedades oftálmicas, que no tienen conservantes, al ser un producto ecológico, natural y vegano.

El colirio Eufrasia proporciona un efecto relajante, humectante y lubricante, incluso produce una sensación calmante y refrescante que alivia la tensión de los ojos cansados.

Además, la aplicación de las gotas para la alergia Eufrasia al ser cicatrizante, está recomendada en casos de orzuelos, inflamaciones de párpados, hasta en conjuntivitis contagiosa o vírica y es perfectamente compatible con el uso de lentes de contacto.

También regulan las secreciones de la mucosidad en el lagrimal, delante del cansancio ocular y actúa contra la sensibilidad a la luz por el uso de las pantallas. Resultan ideales para tratar tanto la picazón, sequedad, como el ardor de los ojos.

Gotas nasales que mantienen alejadas a la alergia Las gotas nasales con oligoelementos de AYDOAGUA es otro de los productos que la empresa natural ofrece como tratamiento para la alergia. Se trata de un descongestivo nasal en solución salina amniótica, ideal para lavar el interior de la nariz y aliviar los síntomas del contacto con el polen y otros alérgenos.

También las gotas nasales descongestivas con bioelementos antioxidantes tienen una eficacia dinamizada al estar superionizadas, lo que facilita su función biofísica y ayudan en casos de hinchazón, congestión o rinorrea,lo que posibilita un alivio cuando se experimentan comezones o secreción nasal.

La sencilla aplicación de las gotas para la nariz mejora el flujo de aire y abre los conductos de respiración, son de rápida acción, antialérgicas, antisépticas, antiinflamatorias y antimicrobianas.

Además, las gotas nasales descongestivas mejoran la biodisponibilidad al humectar y alargar el efecto de absorción. Se trata de todo un respiro.

En síntesis, las diferentes gotas para la alergia que ofrece AYDOAGUA mantienen alejados a los elementos tóxicos irritantes, funcionan como solución para la congestión e inflamación y ofrecen una sensación duradera muy agradable a quienes las utilizan.

Por otro lado, en los enlaces de la tienda online sostenible ofrecen consejos en terapia visual con ejercicios. Además, envuelven los goteros en unas pequeñas toallas de algodón blanco,manteniendo el compromiso ambiental de cajas y envases reciclables y con el respeto animal de la cosmética biomimética consciente. Se trata de otra de las grandes innovaciones que la compañía Lovemark tiene para ofrecer en el cuidado y bienestar de la sociedad.



