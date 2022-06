Sosmatic, servicio de ciberseguridad para menores Emprendedores de Hoy

martes, 14 de junio de 2022, 16:33 h (CET)

Internet puede ser un mundo realmente peligroso, sobre todo para los menores que antes de la adolescencia ya se comunican con sus amigos, buscan información y consumen contenidos por esta vía. No todo lo que reside en las redes es apropiado para los niños y niñas.

Los padres pueden controlar la actividad online de sus hijos, pero resulta imposible que estén junto a ellos todo el tiempo para observar lo que hacen. En este sentido, la compañía Sosmatic presta servicios de control parental y ciberseguridad para que los menores puedan disfrutar de los beneficios de internet lejos de potenciales peligros.

El uso de un dispositivo con control parental es seguro para un menor El uso, cada vez más intensivo, de dispositivos móviles es una tendencia mundial que también se manifiesta en España. En la actualidad, incluso, se habla de la adicción que generan los teléfonos, las tabletas y demás artefactos con conexión a internet. La Organización Mundial de la Salud (OMS), a su vez, alerta sobre el peligro que puede suponer la exposición prolongada a la radiación electromagnética que emiten estos dispositivos.

En este contexto, resulta necesario imponer límites. Un consejo frecuente es el de delimitar horarios para autorizar a los menores a utilizar sus móviles durante un tiempo limitado, ya que su uso excesivo puede perjudicar el rendimiento escolar. Por otra parte, el uso de un dispositivo a temprana edad supone un desafío de ciberseguridad. Son cada vez más los casos de ciberbullying o acoso informático que sufren, sobre todo, niños y niñas de entre 12 y 14 años.

Es por eso que una empresa líder en el mercado de ciberseguridad como Sosmatic aconseja instalar una aplicación de control parental en los móviles.

Beneficios del software de Sosmatic El software de Sosmatic es compatible con dispositivos móviles que utilizan Windows o MacOS y con teléfonos que funcionan con iOS y Android. Esta protección permite el control de la actividad de los menores en medios digitales y también localiza y borra los dispositivos en caso de robo.

El control parental se aplica a partir de la instalación del software en el dispositivo del menor, para lo que el adulto debe acreditar ser el padre, la madre o el tutor. El programa permite bloquear aplicaciones, delimitar las franjas horarias en las que se puede utilizar el móvil, bloquear contenidos inapropiados y geolocalizar el dispositivo, etc.

Mediante el uso del software de control parental que provee Sosmatic, los padres cuentan con la tranquilidad de saber que sus hijos utilizan y acceden a internet de manera segura, sin perderse sus beneficios, pero también sin sufrir sus potenciales riesgos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.