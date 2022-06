PaynoPain la primera fintech en España que habilita Mastercard Click to Pay en su red de comercios Comunicae

martes, 14 de junio de 2022, 14:26 h (CET) Click to Pay mejora la experiencia de usuario en los pagos online con tarjeta, proporcionando además una mayor seguridad y control. Esta solución simplifica el proceso de pago online evitando que los consumidores tengan que introducir manualmente los datos de su tarjeta. Silken Hoteles, ILikeToBuy.es y Smart Entradas están entre los primeros comercios que liderarán el lanzamiento en España PaynoPain ha anunciado que se convierte en la primera fintech en poner a disposición de sus comercios en España la solución Mastercard Click to Pay. Este servicio, cómodo y seguro para los pagos online, se basa en el estándar internacional EMVco* para realizar pagos en comercios electrónicos en los que se requiere la introducción manual de las credenciales de pago.

Gracias al acuerdo entre PaynoPain y Mastercard, los comercios españoles de diferentes industrias: Silken Hoteles, el marketplace de moda premium ILikeToBuy.es y y el portal de venta de entradas Smart Entradas, han incorporado esta solución a su sistema de pagos por su facilidad y eficiencia. Además, en los próximos meses estará disponible para todos los clientes de la plataforma Paylands de PaynoPain en todo el mundo.

Mayor seguridad y control

Gracias a Mastercard Click to Pay, los usuarios pueden almacenar sus tarjetas de forma segura y utilizarlas en sus pagos online sin tener que introducir sus datos de pago de forma manual en cada transacción ni recordar una contraseña adicional. Ya sea en un smartphone, tableta u ordenador, los usuarios sólo tendrán que seguir tres sencillos pasos para completar sus compras.

El primero es identificar el icono de Click to Pay en el chekout de los comercios online que tengan el servicio disponible; después, elegir con cuál de las tarjetas almacenadas quieren efectuar la compra, proceso que resulta muy sencillo gracias a la visualización de la imagen de cada una de ellas; y, por último, confirmar el pago para completar el proceso de checkout.

Además de ser una solución muy sencilla de utilizar, Click to Pay maximiza la seguridad de las transacciones gracias a la tokenización, proceso por el cual se asigna un número virtual único a cada tarjeta, y la criptografía incluida en cada pago.

Según Paloma Real, directora general de Mastercard España: “El futuro de los pagos pasa por optimizar la experiencia del cliente. Ofrecer a los consumidores un proceso de pago online cómodo, seguro y fácil ha dejado de ser un valor añadido para convertirse en una gran necesidad en el mercado actual. Estamos encantados de trabajar de la mano de PaynoPain para empezar a poner a disposición del mercado esta solución, así como escalar y amplificar su alcance, todo esto con el fin de mejorar la experiencia de los clientes y también dotar a los comercios de una mayor confianza, seguridad y rapidez”.

Por su parte, el CEO y Cofundador de PaynoPain, Jordi Nebot, explica: “En PaynoPain trabajamos día a día para convertirnos en líderes de uno de los sectores más competitivos y cambiantes. La incorporación del método de Click to Pay es una muestra más de que apostamos, firmemente, por soluciones que brinden a los clientes alternativas cómodas, rápidas y seguras, que mejoren las experiencias de pago de los establecimientos.”

Beneficios de Click to Pay

Click to Pay es una solución diseñada para llevar a los pagos online la seguridad, comodidad y control de los que disponemos actualmente en los pagos físicos. En este sentido, brinda beneficios tanto para el usuario como para los emisores y comercios:

Los consumidores tendrán una mejor experiencia de pago online:

Ofrece un pago consistente y sin contraseña

Almacena la información de pago de forma segura

Reconoce a los usuarios a través de autenticación inteligente

Gestiona, de forma centralizada, la información de pago de los consumidores Los emisores podrán apoyar una experiencia de compra eficiente y basada en estándares internacionales

Incrementa las tasas de aprobación y reduce el fraude

Gestiona la autenticación, el riesgo y el compromiso con los consumidores

Impulsa la confianza y la lealtad de los titulares de tarjeta

Refuerza la relación con los usuarios Los comercios ofrecerán sistemas de pago más rápidos e inteligentes

Reduce los costes de integración y simplifica la gestión

Disminuye el riesgo de fraude

Fortalece la confianza de los usuarios con un icono de pago reconocible

