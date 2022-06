CalSens y Applus+ Norcontrol desarrollan un nuevo sensor fotónico que monitoriza estructuras críticas Emprendedores de Hoy

El sensor de forma permitirá monitorizar los cambios que se producen en la geometría de cualquier elemento crítico (tanques de almacenamiento, tuberías, aerogeneradores, puentes, etc.).

Para ello, se ha desarrollado un sensor de forma basado en tecnología fotónica que permite obtener, de forma continua y en tiempo real, la deformación en elementos de entre unos centímetros y cientos de metros de longitud.

El proyecto está financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el marco del programa de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Las infraestructuras críticas vienen prestando servicios esenciales e insustituibles a la sociedad durante mucho tiempo y, cada vez más, la digitalización para el correcto y óptimo mantenimiento de estas infraestructuras se está convirtiendo en una práctica recurrente. No obstante, aún son muchos los activos críticos que se siguen controlando de forma manual y arcaica, lo que conlleva riesgos para la seguridad de las personas y es, a su vez, ampliamente mejorable en cuanto a eficiencia y costes. Por ello, es necesaria una modernización de los sistemas actuales de vigilancia de infraestructuras críticas.

El sensor de forma es una solución innovadora que permitirá obtener, de forma continua y en tiempo real, la deformación de elementos entre centímetros y cientos de metros de longitud. El objetivo es hacer un seguimiento de los cambios que se dan en la geometría de cualquier activo crítico, anticipando así los fallos estructurales y minimizando las consecuencias y riesgos asociados a estos fallos.

El SHAPE SENSING, que es el nombre del proyecto, ofrece una solución que abarca tres tipos de aplicaciones: la detección y el estudio de nuevas deformaciones, el estudio de deformaciones ya conocidas y la predicción de futuros efectos provocados por estas deformaciones.

Las aplicaciones de esta novedosa tecnología son múltiples, desde la auscultación geotérmica (deslizamientos de taludes, movimientos en excavaciones, etc.), la ingeniería civil (control de puentes, convergencias en túneles…), el sector energético (almacenamientos, tanques, tuberías, canalizaciones, aerogeneradores, gaseoductos, oleoductos…) hasta la revisión del chasis de un buque o el bastidor de un automóvil.

La iniciativa, liderada por las empresas CalSens y Applus+ y en la que secpho participa en la coordinación y promoción, cuenta con la financiación del programa en apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la convocatoria 2021, cuyo objeto es mejorar la competitividad de las pymes a través de la digitalización de la industria.

Sobre CalSens CalSens lleva trabajando con los sensores basados en fibras ópticas desde su fundación. Sus sensores de fibra óptica se han utilizado para monitorizar estructuras como puentes de ferrocarriles, los ha integrado la Agencia Espacial Europea en sus misiones y, en el ámbito hospitalario, han diseñado sensores integrados en un catéter y un endoscopio que ayudan a localizar los órganos con precisión de micras durante la cirugía, así como en colchones inteligentes que monitorizan el descanso.

Sobre Applus+ Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de la inspección, los ensayos y la certificación. Ayuda a sus clientes a potenciar la calidad y la seguridad de sus activos, infraestructuras y operaciones, especialmente en sectores clave como la construcción, la minería, el petróleo y el gas, el medioambiente, entre otros. Posee una dilatada experiencia en la monitorización estructural con un equipo humano altamente cualificado y motivado para desarrollar nuevas tecnologías en cualquier proceso industrial.

Applus+ y CalSens constituyeron una UTE para la monitorización estructural de tres estructuras ferroviarias pertenecientes a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Dicha monitorización consta de más de 500 sensores que son interrogados en tiempo real, cuyos datos son mostrados a través de una aplicación web y se generan alarmas en caso de que suceda algún evento destacable como, por ejemplo, el excesivo viento que avisa de que los ferrocarriles deben circular a una velocidad más moderada.

Sobre secpho secpho es un clúster formado por 170 empresas, centros tecnológicos y grupos de investigación expertos en innovación tecnológica mediante la aplicación de tecnologías profundas (Deep Tech), principalmente tecnologías fotónicas, a todo tipo de sectores de la economía. En este sentido, secpho es un puente entre el talento investigador y las empresas innovadoras, por una parte, y las oportunidades que aparecen en el mercado, por otra.



