El derecho a una vida digna, primer punto del programa electoral de SoydeMijas

martes, 14 de junio de 2022, 15:50 h (CET)

El próximo domingo 28 de mayo de 2023 se celebrarán las próximas elecciones municipales en España, cuatro años después de la última convocatoria llevada a cabo en 2019. Andalucía es una de las 4 comunidades que renovará liderazgos en dicha fecha.

Aunque los procesos electorales de la autonomía suelen estar dominados por partidos políticos, una nueva alternativa se ha erguido en el municipio malagueño de Mijas. La agrupación de electores #SoydeMijas está compuesta por vecinos de la población andaluza y destaca por su propuesta del derecho a una vida digna, la cual comprende asuntos como las ayudas sociales y los impuestos sobre vivienda y vehículos.

¿Cómo #SoydeMijas quiere reivindicar el derecho a una vida digna? El Programa Social 2023 funge como el planteamiento electoral de la entidad. Para la plataforma, lo más importante es el ser humano y sus necesidades, por lo que el ciudadano es el centro de sus propuestas. Dicho programa se compone de 10 temas de significación social para la localidad. Entre ellos, destacan la igualdad de oportunidades, la sanidad, la defensa del ciudadano y la vida digna como el primero de los planteamientos.

El Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) es el protagonista de este punto inicial. La propuesta de la ONG, en cuanto a los medios de transporte y su renta IRPF, tiene que ver con la tasa de circulación. El “primer vehículo” que tenga una renta IRPF igual o inferior a 18.000 euros anuales recibirá una bonificación del 100 % de la tasa, mientras que transportes de lujo como supercoches, yates y jets privados deberán pagar una cuota más alta que se adecúe a su categoría económica.

Propuestas para garantizar la vida digna en los hogares Por su parte, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es otro aspecto clave para el movimiento #SoydeMijas. Los integrantes argumentan que es absurdo pagar impuestos sobre la “primera vivienda”, ya que se trata de un lugar de residencia habitual y familiar.

Para atacar esta problemática, la asociación ciudadana propone una eliminación gradual del IBI. En caso de ganar, exonerarían del pago a las rentas IRPF iguales o inferiores a 30.000 euros anuales y a los jubilados en el primer año de gobierno. Las rentas iguales o inferiores a 50.000 euros anuales quedarían exoneradas en el segundo año, las iguales o inferiores a 100.000 euros anuales en el tercer año y todas las demás en el cuarto año. Asimismo, las rentas que no se exoneren desde el primer año tendrían una bonificación del 50 % en la cuota hasta que les toque su turno.

Otra sugerencia de la entidad para el beneficio de los hogares consiste en la creación de ayudas económicas. El objetivo es que estas se adapten a cada caso particular, combatiendo así la ineficacia de las asistencias genéricas actuales.

El camino hacia una vida digna para los habitantes de Mijas pasa por detener la asfixia económica a la que están sometidos. #SoydeMijas ha entendido esta problemática y ha propuesto soluciones que la están posicionando como una opción a considerar.



