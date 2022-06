El Dr. Ion Zabalegui realizará una cirugía en vivo ante más de 5000 personas Comunicae

martes, 14 de junio de 2022, 13:02 h (CET) El Doctor Ion Zabalegui realizará una cirugía en vivo para la EuroPerio10, el congreso de la Federación Europea de Periodoncia (EFP), que se celebrará del 15 al 18 de junio en Copenhague (Dinamarca) El jueves 16 de junio a las 9 de la mañana el Dr. Zabalegui abordará en vivo desde su clínica dental en Bilbao una cirugía de recubrimiento radicular bajo la “técnica del túnel”. La sesión ofrecerá la oportunidad de ver dos técnicas similares en su objetivo, puesto que se retransmitirá al unísono junto a la realizada desde Milán por el Prof. Massimo De Sanctis.

Desde que en 1999 Zabalegui firmo el artículo “Técnica de Túnel para el recubrimiento radicular de Múltiples Recesiones Gingivales”, se le reconoce a nivel mundial como el padre de la “técnica de túnel”, también conocida como “Tunelegui”. A pesar de ser descrita hace muchos años, suele ser ésta y variaciones de la misma, la más utilizada entre los profesionales de Europa para el recubrimiento radicular y la ganancia de encía “dura o masticatoria” alrededor de los dientes.

Según afirma el doctor, se trata de una técnica “mínimamente invasiva, con un alto porcentaje de éxito en el recubrimiento radicular, y relativamente corto tiempo de acto quirúrgico, con escasa morbilidad postquirúrgica, y rápida mimetización de tejido conectivo injertado con la mucosa circundante, lo que permite la rápida cicatrización sin dejar rastro del evento en pocos días.”

Premio Platino SEPA 2022 de Periodoncia e Impantes Dentales

El pasado 20 de mayo, el Dr. Ion Zabalegui recibió el máximo galardón honorífico de la Periodoncia en España, el Premio Platino de la Fundación SEPA (Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración) por sus 35 años de trayectoria profesional en Periodoncia, relacionado con sus méritos en su actividad asistencia, docente e investigadora.

El Dr. Zabalegui protagonizó, además, una MasterClass sobre cirugía mucogingival para mostrar los éxitos y los fracasos del día a día en esta práctica. El Doctor abordó los diferentes objetivos e indicaciones sobre este tipo de cirugía en dientes e implantes y los nuevos enfoques para la cirugía mucogingival reconstructiva.

Ion Zabalegui agradeció el reconocimiento del público y reconoció el honor que era para él haber recibido el Premio Platino de la Sociedad Española de Periodoncia, que se comparte con grandes figuras de la historia de la Periodoncia a nivel mundial. El premio fue respaldado por sus aportaciones realizadas al campo de la Periodoncia y la Terapia de Implantes, su liderazgo y su capacidad de gestión, destacando cuatro contribuciones:

Excelente práctica clínica

Por la organización y esfuerzo en la Clínica Dental Ion Zabalegui, orientado a trabajar para lograr el bienestar de sus pacientes, buscando la excelencia clínica y enfocado a la ciencia.

Investigación científica y académica

Por sus aportaciones y su participación en numerosas y relevantes publicaciones de evidencia científica desde la perspectiva clínica. Además, es un reconocido conferenciante internacional, orientado a los temas de regeneración periodontal, terapia con implantes dentales, reconstrucción de tejidos duros y blandos y cirugía mucogingival.

Compromiso con la Fundación SEPA

Por formar parte, desde 2012, del Patronato de la Fundación SEPA; por su presidencia en dos congresos y siete comités científicos; y por su participación en tres Juntas Directivas. El Dr. Zabalegui reconoce que nunca ha faltado al congreso anual de la fundación: “Desde 1987 a la actualidad, nunca he fallado a una reunión anual de SEPA”.

Pionero de la Periodoncia en España

Por su formación en estudios de posgrado en Estados Unidos en la década de 1980 y su unión a una clínica de especialistas periodoncistas. Su recorrido le convierte en un pionero de la periodoncia española y en un actor esencial para el desarrollo de este campo de la salud bucodental.

El Dr. Ion Zabalegui ha valorado la práctica periodontal en España y declara que “somos líderes mundiales en oferta terapéutica de vanguardia y tradicional”. Además, reconoce que ha habido una gran evolución y que, gracias a los conocimientos desarrollados en los últimos 30 años, se ha mejorado la calidad de los tratamientos y, por consiguiente, la calidad de vida de los pacientes. “Esto es muy importante para un país en el que hace 40 años apenas tenía profesionales que pudiesen informar y ofrecer terapias predecibles en enfermedad periodontal e implantología”.

