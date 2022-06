Amazon y Helpers Speakers presentan una serie y un libro sobre ‘el viaje de Magallanes y Elcano’ que cambió el mundo Emprendedores de Hoy

Con motivo del V Centenario de la inolvidable gesta que coronó la primera vuelta al mundo, se siguen sucediendo los actos conmemorativos. El día 6 de septiembre se cumplen 500 años del regreso de La Victoria, la única nave superviviente (si se exceptúa a la desertora), que regresó con solo 18 tripulantes de los 247 que partieron.

Sin duda, el estreno de la serie “Sin Límites” de Amazon el 10 de junio, (con 6 capítulos de duración y protagonizada por Álvaro Morte, el inolvidable “Profesor” en La casa de papel) va a suponer un nuevo empuje para dar a conocer uno de los episodios más impactantes de la historia de España y también más desconocidos.

Por eso, es tan importante que se dé a conocer al gran público, ya sea a través de la serie o del libroUna empresa redonda. El viaje de Magallanes y Elcano que cambió el Mundo, escrito por Raquel Sánchez Armán y Jesús Ripoll, fundadores de Helpers Speakers(expertos en motivación y management para empresas).

De momento, la serie ha dejado dos episodios con bastante imprecisos, licencias e imaginación. El más flagrante: Elcano no embarcó como piloto, sino como contramaestre y, desde luego, no iba en el mismo barco que Magallanes. Su protagonismo fue escaso hasta pasada la mitad de la expedición.

Varios libros sobre el tema han aparecido desde que empezaron los homenajes de la circunnavegación, pero, sin duda, ninguno como Una empresa redonda, con un enfoque totalmente innovador (al relacionarlo con el management actual) y donde se refleja un trabajo exhaustivo de documentación, recurriendo a las fuentes originales, que ha llevado tres años de trabajo.

Raquel es historiadora de formación y, junto a Jesús, fundaron Helpers Speakers, la agencia de conferenciantes de motivación, entre los que hay personas que han realizado hazañas impresionantes. Su bagaje y pasión sobre el management, la historia, la navegación y la motivación se palpan en cada página.

Tomando la historia de esta impactante “empresa”, se desgranan reflexiones sobre el emprendimiento, el modelo de liderazgo, la gestión de la adversidad, el compromiso… Toda una lección de vida.

La primera vuelta al mundo es un relato lleno de claroscuros, que agarra por dentro y ya no suelta. Aquella empresa, capitaneada en un principio por Magallanes (portugués nacionalizado español) y coronada por Elcano, fue la primera en “recorrer y descubrir toda la redondeza del mundo” según palabras del propio protagonista.

Como comenta su autora, Raquel Sánchez Armán: “Sin duda, se trata de la hazaña náutica más impactante y que cambió el curso de la historia, dando el primer paso hacia la globalización. Fueron tres años al límite, donde la expedición fue perdiendo barcos y hombres, más de 70.000 kilómetros, hambre, agotamiento, desesperación, miedo. Aquellos héroes -valientes hasta lo temerario- demostraron unos arrestos y una determinación inquebrantables, logrando, finalmente, dar la vuelta al mundo y a sus circunstancias”.

Sobrecoge el tremendo dramatismo vivido en aquellos 1.125 días de travesía en busca de una ruta alternativa a las Islas de la Especiería. La gesta exigió su tributo: de los 247 que parten, solo 18 vuelven a bordo de la única nave superviviente.

Jesús Ripoll, exdirectivo de grandes multinacionales de retail, emprendedor desde joven y business angel, es el responsable de aportar la visión del management al relato. Él mismo cuenta: “Es una historia de emprendimiento, de cómo una idea se materializó en una empresa, de caer y levantarse… no una, sino mil veces. Un proyecto mercantil se transformó en algo transcendental gracias a Elcano, que puso su talento al servicio de la humanidad. Pura inspiración”.

Se aprenderá de los aciertos -y de los errores- de aquellos hombres de hace 500 años, a través de la lección de liderazgo histórico que brindan. Hay una deuda de gratitud con todos ellos.

Como dice Javier Iriondo, escritor superventas y referente del desarrollo personal, en el prólogo: “Ahora es tu turno, el momento de comenzar a navegar por estas páginas para descubrir aprendizajes y extraer las grandes lecciones de la historia aplicadas a nuestra vida actual, a la empresa y al liderazgo”.

En este libro, además de Javier, han colaborado otros Helpers con espíritu navegante y trotamundos como Bisila Bokoko, Ángel Rielo, Quico Taronjí, Nacho Dean o Julio de la Iglesia. Personas solidarias y con historias personales muy inspiradoras.

El libro ya se encuentra en Amazon en preventa. De momento en formato Kindle, el formato más eco y preferido por Helpers Speakers, para el papel habrá que esperar.



