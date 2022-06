La moralidad de héroes y villanos se debate en 'Supervillano', la nueva novela del escritor Peter Poort Comunicae

martes, 14 de junio de 2022, 11:15 h (CET) En esta obra de superhéroes para adultos ambientada en Estados Unidos, el autor narra la vida de un hombre de dudosa moral cuyas acciones marcaron y marcarán el futuro del país y del mundo, con la percepción de que «ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos» ¿Es posible que un villano tenga humanidad? Esta es la pregunta a la que intenta dar respuesta el escritor Peter Poort en Supervillano (Editorial Caligrama), una impactante novela de superhéroes para adultos repleta de acción que sorprenderá a todos los que se asomen a ella.

Tras su fallecimiento, y mediante entrevistas, reportajes y programas de radio, el autor presenta a Don J. Grant, un científico, empresario, visionario, millonario y mecenas que cambió la historia de los Estados Unidos y del mundo. Los lectores viajarán hasta su infancia y lo acompañarán en su camino a la cima a través de los ojos de familiares, conocidos, socios e incluso de su archienemigo SuperMagnífico, el gran superhéroe americano, para conocer quién fue realmente este hombre considerado un héroe para algunos y un villano para otros.

"Me encanta crear personajes que no puedan definirse como enteramente "buenos" o "malos". Creo que esa es la mejor forma de abordar la realidad. Y eso es lo que hace precisamente humano a Don J. Grant; que es como todos nosotros: una persona que hace las cosas de la mejor manera según su perspectiva. A veces acierta, a veces no, y a veces se pasa de frenada. La diferencia entre él y alguien normal como nosotros es que sus actos tienen muchas más consecuencias para el resto de la humanidad de las que podrían tener los nuestros".

Peter Poort presenta una historia ambientada en el futuro cuyos personajes se caracterizan por su doble moral, una visión distorsionada del bien y del mal en la que se refleja a la perfección la hipocresía de la sociedad en función de sus propias necesidades.

Don J. Grant es el perfecto ejemplo de un protagonista ambicioso que hará lo que sea por alcanzar el poder y tomar las medidas que él considera oportunas en pos de el beneficio mundial, aunque eso implique sobrepasar los límites de lo que se considera moral.

"Es un supervillano, pero eso no le convierte en una mala persona. Eso es lo que precisamente pretende explicar la novela. En buena parte de las películas y novelas de superhéroes no se profundiza demasiado en las motivaciones de los villanos. Y cuando se hace siempre acabamos en un trauma infantil, una muerte que vengar, un momento catártico que trastoca totalmente la mente del malvado… En Supervillano el malvado es una persona normal que nunca deja de serlo, que actúa para hacer el bien y para mejorar el planeta y la humanidad, aunque sea enriqueciéndose por el camino".

La ciencia ficción se abre paso con un estilo cercano, un ritmo ágil y una trama repleta de misterio, acción y amor para demostrar el peligro que podría conllevar el uso de los seres humanos como armas para defender a un país.

Los lectores aprenderán las consecuencias que se derivan del extremismo del pensamiento y las acciones del hombre y cómo estas contaminan la ética personal y colectiva de la sociedad, distorsionando por completo los límites de la moralidad en la que el papel del héroe y el del villano se solapan y, en ocasiones, se confunden.

"Para mí los ideales son una especie de dogmas esculpidos en mármol que demasiado a menudo estrechan nuestro raciocinio. Y todos somos víctimas de ellos en mayor o menor medida, pues configuran nuestra forma de pensar y la llenan de prejuicios. Por tanto, los ideales no deberían justificar ninguna actuación".

Sin duda, Peter Poort ha creado un combo perfecto para todos los amantes de los superhéroes… y los supervillanos, que rememora al universo de Marvel, en especial gracias a las canciones que el autor ha añadido a lo largo de la obra para ayudar a los lectores a sumergirse en las escenas como si de una experiencia cinematográfica se tratase y que puedan así disfrutar desde una perspectiva totalmente distinta esta aventura lectora.

Supervillano ya está disponible en las librerías para todos aquellos que deseen adentrarse en la vida de uno de los mejores supervillanos de la literatura.

