La plataforma de empleo Jobgether conecta el talento europeo con ofertas de trabajo flexible

martes, 14 de junio de 2022, 10:38 h (CET) En Jobgether hay más de 10.000 ofertas de empleo flexible procedentes de mil empresas de 15 países, siendo el 80% para trabajos en remoto Jobgether, una plataforma de empleo pensada para agregar ofertas de trabajo que priorizan la flexibilidad y el trabajo remoto, anuncia su lanzamiento oficial. El objetivo de esta startup es servir como punto de conexión entre el talento europeo y oportunidades de empleo flexible en distintos países que permitan a los candidatos desarrollar sus carreras profesionales mientras mantienen su estilo de vida.

La plataforma, basada en inteligencia artificial, selecciona y agrega listados de bolsas de trabajo, sitios web corporativos, agencias de contratación y otras fuentes de todo el mundo. Por su parte, las empresas también pueden subir ofertas directamente a Jobgether. Actualmente se pueden encontrar en la plataforma más de 10.000 puestos de trabajo flexible de alrededor de mil empresas, entre las que se incluyen startups, scaleups, unicornios y compañías de diferente índole procedentes de 15 países.

La prioridad Jobgether es la flexibilidad, por lo que selecciona puestos que sean en remoto, híbridos o con horarios flexibles. Los primeros suponen el 80% de las ofertas de la plataforma, y abarcan diferentes sectores como ingeniería, TI, desarrollo de software, redacción técnica, ventas, diseño gráfico, diseño industrial, relaciones públicas y comunicación, marketing, desarrollo de AR/VR, desarrollo comercial o contabilidad, entre otros.

"En un contexto en el que muchas empresas están pidiendo a sus empleados que regresen a la oficina después de dos años de teletrabajo, muchos profesionales han empezado a buscar nuevas oportunidades que les permitan mantener la flexibilidad. Definimos la flexibilidad como la capacidad de elegir dónde, cuándo y cómo se trabaja, es decir, el tipo de acuerdo laboral que se tiene con la empresa, ya sea trabajo remoto, trabajo híbrido, con horario flexible o como autónomo", explica Arnaud Devigne, cofundador de Jobgether.

Hoy día, la flexibilidad es una prioridad a la hora de elegir un empleo: nueve de cada 10 entrevistados en el estudio EY 2021 Work Reimagined Employee han afirmado que renunciarían a su trabajo si no se les ofreciera esta opción. El último Índice de Consumidores Futuros de EY también confirma que la flexibilidad (26%) es el factor más importante para los candidatos que consideran un nuevo trabajo, seguido de la compensación económica (25%) y el propósito y la cultura empresariales (19%).

Un aliado también para las empresas

En la vertiente B2B, la plataforma ayuda a las empresas a obtener acceso a un colectivo cada vez mayor de talento que busca estas condiciones específicas, y a destacar entre la multitud de ofertas laborales permitiéndoles resaltar sus políticas de trabajo flexible y atraer con ello a los mejores profesionales en el competitivo mercado actual. Para cumplir con este objetivo, Jobgether ha desarrollado la funcionalidad "Flex Score" para que las empresas puedan comunicar de manera transparente y precisa su nivel de flexibilidad al talento.

Jobgether es de uso gratuito tanto para los candidatos como para los empleadores. También ofrece una cuenta premium de pago, que proporciona características adicionales para aumentar la visibilidad de las empresas. En el futuro, está previsto introducir una sección de "empleos patrocinados".

La plataforma ha conseguido hasta ahora un millón de euros en financiación y actualmente prepara una ronda Serie A para ampliar su alcance y hacer realidad su visión de convertirse en la primera opción para los trabajadores que desean encontrar y solicitar un trabajo flexible alineado con su estilo de vida en tan solo unos pocos clics.

Jobgether se considera, en sí misma, una empresa ‘freemote’ al no disponer de una oficina física y está compuesta por un equipo de 20 personas, entre los que se incluyen sus tres cofundadores que residen en Francia, Bélgica y España.

Los fundadores de Jobgether y su CTO Alexis Rodríguez también están detrás de la iniciativa EU4UA, que ayuda a los refugiados ucranianos a encontrar viviendas de emergencia en Europa y también les ayuda a encontrar empleo en sus países de acogida. "Para apoyar aún más a los ucranianos, alentamos a los empleadores que publiquen sus ofertas en Jobgether a que también consideren publicar sus vacantes en EU4UA, ya que esto les da acceso a los profesionales ucranianos en particular y apoya su inserción y su independencia financiera en sus nuevos hogares”, concluye Devigne.

