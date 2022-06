GPAINNOVA gana el premio TCT 2022 de posprocesado con una nueva tecnología de electropulido Comunicae

martes, 14 de junio de 2022, 10:22 h (CET) GPAINNOVA, una de las principales plataformas tecnológicas especializadas en soluciones para el acabado de superficies metálicas, recibió anoche el premio TCT 2022 (TCT Post-Processing Award) en la categoría de posprocesado con DLyte eBlast, el primer sistema de electropulido en seco por proyección. Pau Sarsanedas, CEO y cofundador del grupo, y Marc Sarsanedas, padre del anterior e inventor de la máquina premiada, recogieron el galardón en una ceremonia celebrada en Birmingham La máquina ganadora

Presentada en noviembre de 2021 en la feria Formnext (Alemania), DLyte eBlast fue diseñada para el acabado de superficies en piezas metálicas grandes, pesadas o con geometrías complejas, que son difíciles de pulir por inmersión o que precisan de un acabado localizado, como las que cuentan con áreas soldadas. Esta máquina también es adecuada para agujeros ciegos, ranuras, áreas ocluidas y canales interiores. DLyte eBlast se puede utilizar de tres maneras: manualmente, para volúmenes de producción bajos, de piezas variadas y para el acabado en zonas concretas de piezas; de forma semiautomática, para piezas de baja complejidad geométrica que puedan ser tratadas con movimientos repetitivos, y en modo automático, gracias al cobot.

El segundo TCT Post-Processing Award para GPAINNOVA

En 2018, el grupo ya obtuvo el TCT por su tecnología electropulido en seco (DryLyte). A diferencia de los métodos tradicionales de electropulido, DryLyte no emplea un electrolito líquido, sino que usa el transporte de iones a través de cuerpos sólidos libres. Esto permite eliminar material únicamente en los picos de rugosidad, sin alterar la forma de las piezas metálicas ni las tolerancias y sin producir rayaduras sobre la superficie.

DLyte eBlast fue finalista del Innovative Trophy 2022, en la feria 3D Print Lyon Exhibition 2022.

Acerca de los TCT Awards

Los TCT Awards, organizados por The TCT Group, es un certamen anual en el que se premian los avances del año relacionados con la fabricación aditiva, la impresión 3D, el diseño y la ingeniería internacionalmente.

El objetivo es divulgar ideas innovadoras procedentes de diferentes empresas, respaldando así a los actores clave en los sectores mencionados. En la edición de 2022, el concurso ha concedido reconocimientos en 11 categorías: desde premios a aplicaciones basadas en proyectos hasta novedades en hardware y software, materiales y posprocesado. En el caso de GPAINNOVA, el grupo se ha impuesto en el ámbito del posprocesado frente a cuatro compañías más: Addiblast, Reinforce3D, RENA y Solukon.

Acerca de GPAINNOVA

GPAINNOVA es un grupo de empresas tecnológicas creado en Barcelona en 2013, con sedes en Sunrise (Florida, EUA), Hong Kong y Shenzhen (China). Está especializado en maquinaria para el tratamiento de superficies metálicas, con las marcas DLyte y MURUA; robótica naval, con GPASEABOTS; dispositivos médicos, con GPAMEDICAL, y electrónica de potencia, con POWER INNOTECH. El equipo humano lo forman unas 190 personas, incluyendo más de 40 ingenieros; 55 distribuidores oficiales y más de 600 clientes en todo el mundo. El grupo cerró 2021 con una facturación anual de 23,2 millones de euros, un 47% más que el año anterior.

En febrero de 2022, recibió el premio al Mejor Grupo Internacional de Tecnología Industrial en los European Enterprise Awards. GPAINNOVA fue elegida por el Financial Times como una de las 1.000 compañías europeas que más crecieron en 2020, 2021 y 2022, siendo la primera empresa de bienes industriales en España durante tres años consecutivos. En marzo de 2022, recibió el Premio Innova dentro de los Premios Empresa de l’Any, organizados por El Periódico y Banco Sabadell.

