Isla Sicilia, la marca que abrirá 100 locales en los próximos 5 años en España

La vertiginosa expansión de la pizzería gourmet que vuelve a inaugurar otra unidad, esta vez, en su ciudad natal, Pamplona Un nombre se está alzando por encima de las franquicias del sector de pizzerías, y es la marca pamplonesa gourmet Isla Sicilia, que se está expandiendo como la pólvora, tanto es así, que la central de franquicia prevé abrir 100 locales en los próximos 5 años en toda España a través de una red mixta de propios y franquiciados.

La creación de Isla Sicilia se efectuó cuando la fundadora de la marca Dali Neri, natural de Sicilia y criada en Roma, pisó España con 24 años y quedó atónita al ver el uso que se le daba al producto italiano, “Me horrorizó el ver cómo preparaban carbonara con nata y bacon, ponían piña a la pizza, añadían quesos franceses y otros muchos sacrilegios para cualquier auténtico italiano”. Por ello, junto a Miguel Pueyo y Carlos Herce, profesionales experimentados en la creación de exitosas start ups avaladas por Google, decidieron traer a España el sabor auténtico y producto nacional italiano.

Isla Sicilia ha diseñado un concepto pionero e innovador en un sector maduro como el de las pizzerías, consiguiendo diferenciarse por sus múltiples ventajas: Franquicia Top Calidad Gourmet, siendo avalado por el certificado de excelencia TripAdvisor “Tripadvisor Travellers´Choice 2021”, en los locales pamplonés; Socios y Partners de Primer nivel contando con colaboraciones con grandes empresas como GLOVO, Mapal Ios y Garda Import; Procesos sistematizados y eficientes en el área de producción, operartiva, formación y control; y potente imagen de marca gracias a una extensa trayectoria en marketing digital, participación en el programa Google for Startups, Amazon AWS Activate for Startups, etc.

La nueva apertura de Isla Sicilia estará ubicada en el Parque de los Enamorados de Pamplona, previendo una acogida mayoritaria al igual que en las inauguraciones anteriores de sus tres locales ya operativos. Tal y como tiene previsto la central franquiciadora de conseguir 100 locales en 5 años, Isla Sicilia se extenderá durante el mes de junio con su quinto local en Vitoria.

La oportunidad que brinda Isla Sicilia se encuentra al alcance de pocos ya que el crecimiento exponencial que está teniendo debido a su ajustada inversión por la diversidad de formatos disponibles: restaurante sin servicio a mesa, delivery y take away; rápida recuperación económica por su sistema operativo y acuerdos con materias primas de exquisita calidad.

El equipo directivo está en plena fase de incorporación de asociados que quieran sumarse a la oportunidad de negocio, pudiendo aperturar en todo el territorio nacional, y ofreciendo un know-how competitivo, formaciones y soporte en la selección de personal, marketing y tecnología, asesoría y apoyo en la incorporación con una ubicación preferente, y proveedores a través de la central de compra y central de negociación.