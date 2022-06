German Rosete: La ciudad con mas estadios en el mundo Comunicae

martes, 14 de junio de 2022, 09:14 h (CET) El empresario en el sector turístico German Rosete Llergo proporciona una visión poco conocida de la famosa ciudad de Buenos Aires Argentina es sin lugar a dudas uno de los lugares donde se vive con mayor pasión la practica del fútbol. Muestra de ello se puede encontrar en la capital del país sudamericano, la ciudad de Buenos Aires. La principal urbe argentina es la única ciudad en todo el mundo que puede presumir el récord del mayor número de recintos deportivos dentro de un mismo distrito.

"Con 18 estadios de fútbol distribuidos por toda la capital, la ciudad de Buenos Aires poco a poco se ha convertido en una locación única en todo el planeta. No existe ningún otro lugar en el mundo con tantas canchas aptas para la práctica profesional de este deporte", comentó el empresario en el sector turístico German Rosete.



La ciudad de los estadios

En la capital argentina destacan por encima de todos los dos equipos más populares del país, River Plate y Boca Juniors. Los estadios de los dos gigantes de la nación pueden albergar a 61.688 personas en el 'Monumental' y 49.000 en la 'Bombonera', respectivamente. Dentro de los recintos con mayor capacidad en la ciudad, también se puede encontrar al 'Nuevo Gasómetro' propiedad del club San Lorenzo de Almagro el cual puede recibir a hasta 47.964 hinchas, siendo estos los estadios de mayor capacidad en la ciudad. En total, en primera división, son seis los recintos con capacidad entre 40 y 50 mil personas, seis con capacidad para entre 30 y 40 mil, ocho entre 20 y 30 mil y 14 entre 10 y 20 mil personas.

"Todos los estadios de los clubes considerados grandes en el futbol argentino, cuentan un número de aforo importante pese a encontrarse relativamente cerca de sus rivales" menciona el especialista German Rosete.



El Racing Club e Independiente de Avellaneda, cuyos recintos cuentan con capacidades importantes pese a encontrarse separados por escasos metros. Hecho poco común de ver en el resto del mundo donde lo normal que los equipos vecinos en ocasiones compartan el mismo estadio.



De igual manera, a los principales recintos de primera división también se puede sumar a los estadios de equipos que compiten en divisiones menores. Los principales inmuebles del ascenso argentino pueden llegar a contar con aforos que muchos clubes de primera división a lo largo del mundo envidiarían. Prueba de ello es el estadio del club Deportivo Español con capacidad para 32.500 espectadores, o el Republica de Mataderos casa del Club Atlético Nueva Chicago que cuenta con una capacidad para 25.000 personas. Demostrando que, no sólo los clubes de primera aportan recintos a este récord mundial, enfatizo Rosete.

German Rosete es un empresario del sector turístico. Presidente de Cosmos Global Holding con inversiones en República Dominicana y Miami.

