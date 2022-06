Panticosa, Nadal y Alonso Quijano Venancio Rodríguez Sanz​ Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 14 de junio de 2022, 08:49 h (CET) El torneo se libró en el campo del honor del balneario de Panticosa (Huesca). Además de defenderse el honor y el prestigio de los contendientes, estaba en juego la honra de las respectivas damas. Provistos de armaduras, yelmos, espadas, etc., para el singular combate, empezaron las hostilidades por llegar a la cumbre donde dormitaba el hereje ibón Perforao.

El guerrero contrario era un paladín rocoso: 882 metros de altitud en el ranking de la ATP lo atestiguaban. En los primeros compases de la justa, nos percatamos de que su estrategia era agotarnos con sus progresivos passings shot y voleas a los costados. A los que contestábamos con poéticos mandobles de nuestras correspondientes Tizonas en forma de drive, de lob, de passing shot, golpes liftados, etc.

El titánico primer set cayó a nuestro favor al doblegar al infiel ibón de Brazatos inferior en dos horas y cuarto. Una hora más tarde, humillamos al perjuro Brazatos superior. A pesar del infernal calor y de la destreza del adversario, no nos arredraba un ápice su juego. Con nuestro ímpetu a lomos de un alado Pegaso, enfrentamos el tercer y definitivo set decididos a pisotear al apostata ibón Perforao. A golpe de drive acuchillamos al titan hasta que llegamos al tie break.

Al concedernos el azar la victoria en la lid, con el permiso de don Alonso Quijano, a la salud de doña Dulcinea del Toboso brindamos con unas cervezas en el bar de La Casa de Piedra. Por cierto, allí fue donde me enteré de que Nadal, mi paladín preferido, había ganado su décimo cuarto torneo, ¡enhorabuena, chaval! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Euclides Acevedo cobra cuerpo, forma y despega Avezado piloto de tormentas, el candidato del Tercer Espacio acumula fuerzas ​Un pato cojo en la Moncloa Sánchez con su gobierno, merecido o no, apesta en algunos medios ¿Queremos que venga turismo o no? Aclarémonos de una vez “Era mucho más fácil cuando no quería nada. No conseguir lo que quieres puede hacerte cruel", David Levithan El abrazo, eterna medicación Son la forma de decir en silencio “me importas” ¡Qué verano, Dios mío! Alguien dijo que todo es inmejorable en el mejor de los mundos posibles, ¿seguro?